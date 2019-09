Listhaug vil ikke utfordre Siv Jensen som partileder

Første nestleder Sylvi Listhaug tror ikke dette valget fører til strid rundt partilederen, ifølge VG.

– Vi har en fantastisk god leder i Siv Jensen. Jeg håper hun blir med lenge, sier Listhaug til avisen.

Hun sier det er utelukket at hun vil utfordre Jensen som leder før neste stortingsvalg.

– Ja, jeg vil at hun skal fortsette som leder, og at vi skal gi jernet fremover for å vise velgerne at det er viktig at de stemmer på oss, sier Listhaug.

Da 99,8 prosent av stemmene var talt opp tirsdag morgen, lå Frp an til å få en oppslutning på 8,3 prosent. Det er det laveste resultatet siden tidlig på 90-tallet. I lokalvalget i 1991 fikk partiet, som var preget av intern uro og splid, 6,5 prosent. I stortingsvalget i 1993 fikk partiet 6,3 prosent.

Listhaug erkjenner at de ønsket et bedre resultat.

– Vi må analysere og se hva vi gjør rett og hva vi gjør galt, slik at vi kan få et enda bedre resultat fremover, sa Listhaug til NTB mandag kveld.

Frp-toppen mener at det er både fordeler og ulemper for partiet å sitte i regjering.

– Man får vist fram mange gode saker, men man må også ta ansvar for helheten. Men dette er først og fremst et kommune- og fylkestingsvalg, og vi må se hva slags resultat vi får, sa hun.