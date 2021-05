Listhaug utfordrer Vedum om mindre bruk: – Skal de gå rundt på våronna og be folk slakte kyrne?

Fremskrittspartiets påtroppende partileder møter Nationen kledd i blått. Etter alle solemerker blir Sylvi Listhaug klappet inn som ny leder under helgens landsmøte.

– Det kjennes jo veldig rart ut og utrolig. Vi har jo hatt to ledere på over 40 år. Så det er ikke hver dag dette skjer. Nå skal vi jobbe på for at vi skal bygge partiet videre oppover, både oppslutningsmessig og organisatorisk.

Frp er langt unna gamle storhetstider, og har knapt bikket over 10 prosent på målingene siden i fjor.

Men samtidig med oppladningen til landsmøtet skjer noe som nok en gang plasserer Frps tidligere landbruksminister i skuddlinjen: Jordbruksoppgjøret.

Tilbudet: «Raust»

Torsdag ble det brudd mellom Staten og bondeorganisasjonene.

Frp kan dermed få en nøkkelrolle i Stortinget når jordbruksoppgjøret kommer dit, siden Solberg-regjeringen er i mindretall.

– Jeg synes at tilbudet i utgangspunktet er ganske raust. Her er det nesten en milliard som ligger på bordet, både med statsstøtte og gjennom at prisene øker. Det er det vi forbrukere som i så fall må betale, sier Listhaug.

– Hva synes du om at bondeorganisasjonene bryter?

– Bondelaget og Sp er nesten én side av samme sak. At Bondelaget nå skal drive valgkamp for Senterpartiet, det er ikke noe nytt.

– Inntekten har økt mye

Listhaug vil ikke gi et klart svar på om Frp vil støtte tilbudet, og sier det må drøftes i stortingsgruppa.

– Men vi mener jo som et utgangspunkt at inntekten per årsverk har økt mye siden 2014, sier Listhaug.

Hun viser til beregninger basert på Budsjettnemndas tall som tilsier at bondeinntekten mellom 2014–2020 økte med 32 prosent.

I sitt alternative budsjett for 2021 skrev Frp at fjorårets landbruksavtale lå fast, men at partiet vil gå inn for en reduksjon i overføringer til jordbruket i årets jordbruksoppgjør.

I samme budsjett ville de kutte 1,6 milliarder til landbruket totalt, hvorav 1 milliard i direkte tilskudd.

– Det er fullt mulig å omprioritere penger, sier Listhaug, og viser til oppgjørene da hun selv var landbruksminister.

– Under de to oppgjørene, var det reelt sett ikke mange hundre millioner vi egentlig brukte. Men bøndene fikk økte inntekter påfølgende år.

– I Frps alternative budsjett sier dere at jordbruksoppgjøret i år skal ligge lavere?

– Ja, men vi har ikke diskutert den saka. Det er veldig mange andre grupper også som gjerne vil ha økte lønninger, som sykepleiere, helsefagarbeidere, som har jobbet natt og dag siste året med å håndtere pandemien, og førskolelærere og lærere.

– Som å få ketsjupen inn på flaska

Listhaug måtte selv som minister håndtere et brudd i jordbruksoppgjøret i 2014. Det endte med forhandlinger i Stortinget, som førte til omstridte endringer på melkekvoter og tilskudd.

Kvotetaket, som var på 400.000 liter for enkeltbruk og 750.000 liter for samdrifter, ble hevet til 900.000 liter for alle bruk.

Aps landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen (Ap) uttalte nylig til Nationen at Listhaug fortsatt er den reelle landbruksministeren, og at Frp styrer landbrukspolitikken i regjering.

– De endringene som vi gjorde i 2014, de står seg ennå. De vil stå seg videre, også. Hva skal man gjøre, da? Skal man begynne å pålegge bruk å kutte i produksjonen? Når du først har hevet konsesjonsgrensene, da må du frata bøndene muligheten til å drive så stort som de gjør i dag. Det vil bety at bønder som har investert for å drive stort, taper inntekter, som vil gjøre at de vanskelig vil betjene sine lån, sier Listhaug.

Hun sender ballen tilbake til Ap og Sp-leder Vedum.

Frp-politikeren krever svar på om Sp sammen med de rødgrønne vil reversere endringene hun innførte som landbruksminister hvis de inntar i regjeringslokalene til høsten.

– Skal de gå rundt på våronna og be folk slakte kyrne eller selge dem, fordi du ikke har lov til å produsere så mye? Det blir litt som å få ketsjupen inn i flaska igjen.

Bondeopprør: «Masse styr»

Rett før jordbruksforhandlingene ble det startet opp et bondeopprør. #Bondeopprør21 har så langt fått over 30.000 underskriftet.

– Det samme var jo i 2014, da var demonstrasjoner og masse styr. Det er det jo med jevne mellomrom. Bønder er jo ikke offentlig ansatte, de er selvstendig næringsdrivende. Det er et viktig utgangspunkt å huske på.

– Tror du ikke på fortellingene som desperate bønder kommer med?

– Jeg skjønner veldig godt at de vil øke inntektene sine, og at det er tungt i starten for dem som investerer i gårdsbruk. Men det er det for alle som skal starte en bedrift. Jeg tror ikke det vil hjelpe for dem, at man skal skru opp formuesskatten, slik de rødgrønne vil.

– Bondeopprøret får ingen signering på oppropet fra deg?

– Nei, her blir man tilbudt nesten én milliard kroner, en inntektsøkning som er langt over det sykepleiere og helsefagarbeidere har blitt forespeilet. Forhandlingene i offentlig sektor er ikke landet, men de får neppe en inntektsvekst på 4,5 prosent.

Listhaug avviser at hun tok fra mindre gårdsbruk som minister. Det hun gjorde, var å støtte oppunder de store, sier hun.

– Jeg er overbevist om at det er helt nødvendig å ta det grepet (å støtte dem som driver stort, journ.anm.), sier Listhaug.

Listhaug mener det gis villedende informasjon om bøndenes reelle inntjening.

– Her prøver man å framstille det som ett årsverk er et gårdsbruk. Da blir det veldig villedende hvordan disse tallene ser ut, mener Frp-politikeren, og gir et eksempel:

– Et mindre melkebruk med 14–16 kyr, da jeg var landbruksminister, hadde en inntekt på 530.000 kroner. Det er ikke sånn at på ett gårdsbruk, tjener du 300.000 på et årsverk. Hvert gårdsbruk, i alle fall for dem som driver med melk, har flere årsverk. Bruk med 1,5-3 årsverk har fått 75.000-150.000 kroner i inntektsvekst per år de siste årene med statens tilbud, sier hun, og viser til statens tilbud og referansebruksberegningene til budsjettnemnda.

Foreldre ga seg med melkeproduksjon

Hun mener nedgangen i antallet som produserer melk kommer som en følge at av mange bønder er eldre, og etter hvert gir seg. Hun forteller at moren og faren ga seg med produksjon i fjor.

– De hadde ikke noen som sto etter dem og ønsket å drive melkeproduksjon.

– At foreldrene dine ga seg – er ikke det tegn på at politikken ikke er god nok?

– Vi som er neste generasjon ønsker å gjøre andre ting. Foreldrene mine har jobbet ekstremt mye og hatt ekstremt lite fri.

Listhaug mener noe av det viktigste hun gjorde som landbruksminister, var å støtte økonomisk oppunder neste generasjon hvis de ønsket å drive stort og investere i nye driftsbygninger.

«Tungt» å si ifra seg odelen

Listhaug er selv odelsjente og skulle overta gården på Sjøholt på Sunnmøre, med planer om å ha kalver og hester der.

Det satte partiledervervet en brå stopper for.

– Det er tungt, synes jeg. Jeg er veldig, veldig glad i den gården. Det er sånn for alle som har vokst opp på en gård, du får et helt spesielt forhold til den plassen du kommer fra. Der har familien jobbet, stått på og slitt i flere generasjoner.

Nå blir det trolig broren som driver gården videre, med kalver.

– Jeg er veldig glad for at det blir dyr der, selv om det er selvfølgelig rart når det ikke er melkeproduksjon. Det tror jeg alle føler som har opplevd å stoppe melkeproduksjon. Da er det noe som forsvinner, sier Listhaug, og mener bakgrunnen fra gård er en arv hun tar med seg inn i ledervervet i Frp.

– Det som vi politikere gjør nå, er å forvalte dette landet. Målet må være det samme med landet som med gården, å overlate landet i bedre stand til neste generasjon.

Vedum-koden

Et problem for Listhaug er at Sp-leder Vedum over tid har lokket til seg store mengder Frp-velgere. I mars var Sp det partiet Frp mistet flest velgere til, hele 65.000 velgere, like bak sofaen, med 85.000 hjemmesittere, selv om velgerlekkasjen i april er mindre.

– Hva er det Vedum har lyktes med, som Frp ikke har lyktes med?

– Nå har vi sittet i regjering mange år, og da får man jo en viss slitasje. Det tror jeg Vedum husker fra 2013. Det tok noen år før de var i siget igjen.

At så mange i Frp lar seg friste av Vedums leir, mener Listhaug skyldes at Sp har vært i opposisjon i mange år.

– De skal nå samarbeide med venstresida. Jeg tror at velgerne deres kommer til å få seg en overraskelse når det gjelder skatter og avgifter. Mange av de partiene de kan bli nødt til å samarbeide med, ønsker å øke dem kraftig.

– Hvis det skulle bli en mindretallsregjering med Ap og Sp fra høsten, kommer dere da til å støtte dem?

– Vi kommer til å stemme for det vi er for, og mot det vi er imot.

Frp-politikeren sier at døra definitivt er åpen for Sp, men mener partiet heller lener seg mot Rødt og MDG, selv om målinger den siste tiden har gitt flertall for Sp, Ap og SV alene.

– Norske bønder skal få sjokk hvis MDG skal få en hånd på rattet i landbrukspolitikken. Det blir ikke mye matproduksjon av det. Det blir i alle fall høye skatter og avgifter.

Listhaug er spent på hva Vedum vil gjennomføre hvis han havner i regjering.

– Skal de opprette alle de lensmannskontorene som er lagt ned? Skal de gjøre om på alle de strukturene som er endret? Det vil koste milliarder på milliarder av kroner.

Listhaug vil heller rendyrke Frps profil gjennom å bruke penger på helse, eldreomsorg og medisiner til folk som er dødssyke og ikke får hjelp fra helsevesenet.

Men hun innrømmer at det kommer til å ta tid før Frp er tilbake igjen mot gamle høyder.