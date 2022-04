Listhaug ber Høyre legge EU-drømmen død

Under landsmøtetalen fredag understreket Frp-lederen at krigen i Ukraina ikke skal brukes til å gjenopplive EU-debatten.

– Jeg har registrert at Høyre på sitt landsmøte vedtok at de skal løfte fram en ny norsk EU-debatt. Til det har jeg en klar og tydelig beskjed: Hvis Høyre har ambisjoner om å styre Norge sammen med Frp etter valget i 2025, kan de bare legge drømmen om Brussel død med en eneste gang, sier Listhaug.

Hun fremholder at USA er den viktigste garantisten for Norges frihet og sikkerhet, og sier Russlands president Vladimir Putin verken frykter EU eller det franske eller tyske forsvaret.

Hun tar til orde for å heller styrke det norske forsvaret og våre eksisterende samarbeid med Nato og USA.

– Frp har allerede foreslått å få på plass nytt luftvern, fremskynde anskaffelsen av helikoptre til hæren, og styrke heimevernet kraftig, for å nevne noe. Vi må handle raskt og tenke langsiktig. Naivismens tid – den er forbi. Nå bør det være åpenbart for alle at det er viktigere å bruke penger på eget forsvar, sier Listhaug.

Frp skal på helgens landsmøte på Gardermoen også diskutere et forslag om å åpne for utenlandske militærbaser på norsk jord.

