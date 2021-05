Lippestad trekker Sentrum mot venstre

– I dagens situasjon ønsker vi en sentrum-venstreregjering, sa partileder Geir Lippestad i sin første landsmøtetale til partiet Sentrum.

I talen til det digitale landsmøtet roste Lippestad partiorganisasjonen som er blitt bygd opp siden partiet ble lansert i september 2020. Partiet har nå 850 medlemmer.

Sentrum ble startet av den tidligere Arbeiderparti-politikeren Lippestad sammen med en rekke avhoppere fra KrF, Høyre, SV og MDG, og har lagt fram kampen mot klimaendringene og kampen mot sosialt utenforskap som de viktigste sakene sine.

I sin tale trakk Lippestad blant annet fram Nav-skandalen, asylpolitikken og FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), som ble nedstemt i Stortinget tidligere i år.

– Dagens regjering har vist at de ikke kan løse klimakrisen. Under dagens regjering har forskjellene i Norge økt, og flere mennesker mottar den laveste ytelsen, økonomisk sosialhjelp, sa Lippestad for å begrunne retningsvalget til Sentrum, som beskriver seg selv som et blokkuavhengig parti som kan samarbeide begge veier.

Hele partiets landsmøte finner sted lørdag.