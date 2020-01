Limi om nye statsråder: – Ikke en stor samarbeidsinvitasjon

Fremskrittspartiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi mener statsrådsutnevnelsene bærer bud om spennende dager i Stortinget.

– Noen av disse statsrådsutnevnelsene ville ikke vært vårt førstevalg, sier Limi til NTB.

Han understreker at det er statsminister Erna Solbergs soleklare rett å velge hvem som skal sitte i regjeringen.

– Men vi opplever ikke dette som en stor samarbeidsinvitasjon. Det må jeg være helt ærlig på, sier han.

Annonse

Limi trekker fram Knut Arild Hareide (KrF) som eksempel.

– Det er litt spesielt med Hareide som ny samferdselsminister. Han går nå inn i en regjering som han egentlig ikke ønsket, og det er bare et år siden han prøvde å etablere et flertall for å felle Erna Solberg som statsminister og innsette Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre. Og han skal regjere på en plattform som han også var imot. Men han skal få en sjanse.

Limi understreker at Frp nå er i opposisjon til regjeringen. Men han håper fortsatt regjeringen vil levere på de gjennomslagene Frp fikk i regjeringsplattformen fra Granavolden.

– Vi ønsker ikke å felle regjeringen eller skifte ut statsministeren. Det har vi vært veldig tydelige på, sier Limi.

– Det som er vårt primære mål, er å få større politisk gjennomslag på våre viktigste saker.