– Det er ikke tvil om at det har vært mye temperatur i strømprisdebatten - er dette en uriaspost?

– Jeg vil ikke karakterisere det sånn. Jeg er forberedt på at det vil komme kritiske medieoppslag, sier Inge Gran, utvalgsleder for regjeringens nye strømprisutvalg, før han fortsetter:

– Utvalgets oppgave er å foreta faglig analyser og vurderinger. Men så vil de kunne tolkes ut ifra ståstedet publikum har. Jeg ser den.

Avsløringen om hvem som skal sitte i strømprisutvalget, er ventet snart.

Gran er i dag administrerende direktør i Sintef Energi. Han viser til at han har "bred teknisk kompetanse om energiforsyning". Han har faglig bakgrunn fra termodynamikk, en gren av fysikken som tar for seg hvilken sammenheng det er mellom energi, varme og arbeid.

Kjenner seg ikke igjen i kritikk

Nordlys sin politiske redaktør, Skjalg Fjellheim, skriver på Facebook om lederen for det nye strømprisutvalget at "han karen som skal lede dette arbeidet er særdeles sterk i troen på at kraftmarkedet er ufeilbarlig og ikke skal styres gjennom politisk innblanding."

– Stemmer det?

– Det er en karakteristikk jeg ikke kjenner meg igjen i. Jeg ønsker at diskusjonen skal gå på sak, ikke meg som person.

Magnus Marsdal, leder av Manifest tankesmie, har i Nettavisen også tatt til orde for at kraftbransjen finansierer "store deler av dette instituttets (Sintef) finansiering, og dermed lønna til Gran", og oppsummerer det som at bukken skal utrede havresekken. Gran har ikke villet kommentere Marsdals utsagn i dette intervjuet.

– Hva slags oppfatning har du selv av hvordan kraftmarkedet fungerer?

– Jeg tror ikke jeg skal kommentere det nå. Det vil kunne bli tolket og forstått på ulike måter.

Åpner for andre faktorer enn pris

– Rammene er at utvalget skal være innenfor EØS-avtalen. Skal dere komme med anbefalinger til politikerne?

– Hvordan utvalget vil forstå, tolke og løse oppgaven er en av de tingene vi vil diskutere når utvalget starter arbeidet. Så det blir for tidlig å si noe om hvordan vi vil løse det.

– Veiviseren deres er at det skal bli lavere og stabile strømpriser, er det det endelige målet?

– I mandatet er det nevnt, og så nevner mandatet også forsyningssikkerhet. Så er det også andre hensyn som selvfølgelig er relevante, som naturinngrep som følge av utbygging av fornybar kraft. Ting må sees i sammenheng, utvalget vil være sammensatt av flere fag. Dette vil være flerfaglige vurderinger.

– Så strømpris skal ikke trumfe de andre hensynene?

– Hvordan avveiningene skal gjøres og vektingen av dem: Da er vi tilbake i forståelsen i mandatet og hvordan en løser oppgaven. Det vil jeg ikke kommentere nå.

Ikke politisk

Kort tid etter at strømprisutvalget ble nedsatt, varslet Sps parlamentariske leder Marit Arnstad at de står klare til å gjøre strukturelle grep i det norske strømmarkedet allerede i år, når utvalget legger fram sin rapport 15. oktober.

– Hvordan føler du på det presset, at mange politikere ønsker å finne sine kjepphester igjen i det dere kommer med?

– Jeg er jo klar over at spørsmålene vi skal se på har stor interesse i befolkningen. Det engasjerer mange, inklusive politikere. At det er en stor interesse og forventning til arbeidet, er motiverende. Det er noe som vi kommer til å ha oppmerksomhet på, at arbeidet vi gjør er ikke politisk, men faglig.

– Det er ikke småtteri det er snakk om å vurdere her, for eksempel et toprissystem?

– Hehe, jeg så et intervju finansministeren hadde, at han hadde kalt det for et kraftfult mandat. Selv har jeg ikke lyst til å karakterisere mandatet nå.

– Jurist Finn Arnesen mener det er mulig å opprette en egen prissone for utenlandskablene, mens andre eksperter på energirett avviser det fullstendig. Det er reell faglig uenighet her?

– Det er det innenfor de fleste spørsmål. Det er også det som driver fagene framover. Innenfor den realiteten må vi se hva vi kommer fram til. Det vil også være fagpersoner som vil kunne ha andre syn.

– Kommer dere til å følge med på den offentlig debatten og den politiske diskusjonen om strøm, eller skal dere isolere dere fra den type argumenter?

– Hva slags arbeidsformer og vekting, av ulike ting, som vi kommer til å legge opp til, må jeg få komme tilbake når arbeidet har startet.