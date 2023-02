Leder av Agri Analyse får hard kritikk for Sp-verv

Rett før helgen la Senterpartiets valgkomité fram sin innstilling til nytt sentralstyre. Der ble det blant annet klart at partiets ledelse foreslås gjenvalgt.

Mindre kjent er det kanskje at Christian Anton Smedshaug (53) er innstilt som 1. vara til sentralstyre.

Smedshaug har bakgrunn som forsker og jobber til daglig som leder i Agri Analyse. 70 prosent av selskapet eies av Norsk Landbrukssamvirke og 30 prosent av Norges Bondelag.

Ifølge egen nettside skal de være «en faglig premissleverandør og et kompetent utredningsmiljø i spørsmål knyttet til landbruk og politikk».

De skal også være «faglig uavhengige».

Forsker: – Problematisk

– Det ligger en klar potensiell interessekonflikt i det her. Det er problematisk å ha den typen bindinger.

Det sier førsteamanuensis ved OsloMet, Andreas Eriksen, til Nationen. Han leder forskningsgruppen «Ekspertise, politikk og etikk» og har forsket på sammenhengen mellom politikk og forskning.

Eriksen mener at Smedshaugs mulige sentralstyreverv «kaster et mistenksomhetens slør» over arbeidet til Agri Analyse.

Det er derimot ikke uvanlig med bindinger mellom forskning og politikere (se faktaboks).

Fakta Eksempler på politikere med forskningsbakgrunn Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Oddmund Løkensgård Hoel (Sp) er professor i historie ved Høyskolen på Vestlandet Statssekretær ved Statsministerens kontor Thomas Boe Hornburg (Ap) tok i 2019 permisjon mens han var rådgiver for Støre for å delta i et forskningsprosjekt ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) Tidligere statssekretær og statsråd for Arbeiderpartiet Gudmund Hernes, var sentral i stiftelsen av Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon (Fafo) Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har tidligere jobbet som forsker ved Fafo Forsker og professor Henrik Syse ble i 2018 valgt til å lede et utvalg i Høyre som så på hvordan partiet håndterte varslingssaker Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, har tidligere stilt til valg for Miljøpartiet de Grønne

Likevel mener Eriksen at man må trå varsomt.

– Det bør ikke være nær sammenheng mellom politisk ståsted og faglig analyse som utgir seg for å være nøytral, sier Eriksen og fortsetter:

– Særlig når det er næringsinteresser som står på spill, så er det ekstra problematisk.

Han viser til at Senterpartiet har tydelige politiske standpunkter innenfor Agri Analyses forskningsområde knyttet til landbruket.

– Det er en institusjon som selv definerer seg som en faglig premissleverandør for politiske beslutninger og så er de selv en del av politikken. Det er en sammenheng som blir problematisk.

Annonse

Håndteres profesjonelt

Smedshaug har blitt forelagt kritikken fra Eriksen. Han svarer at Agri Analyse er godt kjent med denne typen interessekonflikter og at hvordan de håndteres profesjonelt.

– Vårt politiske system er basert på at folk fra ulike deler av samfunnet deltar med forskjellige verv. Ikke minst er det viktig at personer som ikke jobber i politikken til daglig har innblikk og bidrar i prosessene, sier Smedshaug.

Han mener at det i utgangspunktet ikke er en utfordring å ha verv i politiske partier til tross for jobben hans i Agri Analyse.

– Bør det være et tydelig skille mellom politiske vurderinger og faglige vurderinger?

– All økonomi er politisk og politisk økonomi er et fag som er en del at det politiske arbeidet og jeg tror ikke det er lett å gjøre et sånt skille. Men man kan lage et grunnlag for å tydeliggjøre de samfunnsmessige målene og faglige premisser som legges til grunn for analysen og for konklusjonene, svarer Smedshaug.

Han understreker også at Agri Analyse er et utrednings- og konsulentselskap og at de ikke søker forskningsmidler.

I 2022 var Smedshaug i en kort periode statssekretær for klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Han forklarer at både dette og det mulige vervet som varamedlem til Senterpartiets sentralstyre har vært avklart med styreleder i Agri Analyse, Gaute Lenvik.

Opptatt av bredde

Valgkomitéleder i Senterpartiet Per Martin Sandtrøen hadde ikke anledning til å stille til et intervju om denne saken, men svarer på e-post.

På spørsmål om hvorvidt Smedshaug ble spurt om et verv som vara til sentralstyret kunne komme i konflikt med hans daglige arbeid i Agri Analyse, skriver Sandtrøen følgende:

«Samtalene mellom valgkomiteen og den enkelte kandidat må selvsagt være fortrolige. Jeg kan på generelt grunnlag si at vi spør enhver kandidat om det er forhold ved dem som kan bli belastende for partiet.»

Sandtrøen forklarer at flere sentralstyremedlemmer har fått nye roller enten i partiet eller i regjeringsapparatet etter valget i 2021. I den forbindelse har valgkomiteen har vært opptatt av å sikre ny bredde i sentralstyrets sammensetning.

«Vi ønsker kunnskapsrike kandidater som kan tilføre nye perspektiver i sentralstyret», skriver Sandtrøen til Nationen.

Det nye sentralstyret velges formelt på Senterpartiets landsmøte i mars.