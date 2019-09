Langt fram til avtale i Trøndelag

Partiene forhandlet i går kveld på Lerkendal, i forsøk på å bli enige om en avtale, skriver NRK.

MDGs Tommy Reinås sa i går kveld til NTB at han mener det er grunnlag for videre forhandlinger mellom de fire partiene Ap, SV, KrF og MDG, men påpeker at de må ha med Rødt på laget for å få flertall. Reinås sier til NRK at han tror forhandlingene kan komme til å vare helt ut i neste uke.

Senterpartiet har så langt ikke vært med på disse samtalene.

Arbeiderpartiet størst

Arbeiderpartiet sitter med flest mandater i Trøndelag etter valget. Av 59 mandater har partiet 18. Men partiene Ap nå forsøker å få et samarbeid med har, utenom Rødt, til sammen kun ni mandater. For å få et flertall trenger Arbeiderpartiet derfor Rødts tre mandater med på laget.

Nest største parti i Trøndelag ble Senterpartiet med 13 mandater, mens Høyre fikk ni.

Arbeiderpartiet var størst også ved forrige valg, men har til sammen gått ned med 10,3 prosent poeng. Sp har gått opp med 7,2 mens Rødt har gått opp 2,8.

Fortsetter som fylkesordfører

De fem partiene som har forhandlet på Lerkendal legger opp til at Arbeiderpartiets Tore O. Sandvik skal fortsette som fylkesordfører, mens det spekuleres i om Reinås er tiltenkt posten som viseordfører, noe han selv ikke ønsker å bekrefte.

Pensjonistpartiet (2 mandater), Venstre (2 mandater) og Frp (3 mandater) er de resterende partiene som vil sitte i fylkesstyret de neste årene.

De fem partiene møtes for nye forhandlinger onsdag formiddag.

Reinås sier til Trønder-Avisa at han først har villet forhandle med rødgrønn side, for å se om det er mulig å få til en avtale.