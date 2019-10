Lang dags kamp om britisk nyvalg

Mandag mislyktes Boris Johnson i sitt tredje forsøk denne høsten på å skrive ut nyvalg. Valgloven krever to tredels flertall for å få til dette. Dermed trengte regjeringen å sikre 434 stemmer i mandagens avstemning, men endte opp med 299. Også i de tidligere avstemningene har Johnson vært langt unna målet.

Derfor velger regjeringen en annen vei når de tirsdag prøver seg igjen.

Vil endre loven

I stedet for halvannen times debatt og en avstemning i henhold til valgloven, vil de endre loven. Dagens lov spesifiserer ikke noen konkret valgdato, og det er dette regjeringen vil endre med et kortfattet forslag.

En lovendring krever bare alminnelig flertall, men selv det er en utfordring for det som i praksis er en mindretallsregjering. Johnson trenger 320 stemmer tirsdag. Dermed er han avhengig av støtte fra ett eller flere opposisjonspartier.

Det skotske nasjonalistpartiet SNP har 35 mandater, mens Liberaldemokratene har 19. Regjeringen kan også forsøke å lokke noen Labour-representanter til å bytte side.

Annonse

Maraton

Selv om det er lettere å få nok stemmer til en lovendring, er det også en mer omstendelig prosess, med flere runder i Underhuset. Det kan også komme endringsforslag – både SNP og Liberaldemokratene kunne tenke seg stemmerett for 16-åringer – og det er fare for at saken blir trenert av lange debatter i Overhuset.

Det er satt av seks timer til hoveddebatten tirsdag, men det står også i Parlamentets dagsorden at møtet varer så lenge som det er nødvendig.

Dermed ligger det an til en maratondag på linje med den lange debatten i september, da opposisjonen presset gjennom lovforslaget som skulle hindre en avtaleløs brexit 31. oktober.

Utsatt brexit

Brexitdatoen ble for øvrig utsatt med inntil tre måneder mandag etter at EU tilbød en fleksibel utsettelse i tråd med forespørselen Johnson var pålagt av Parlamentet å sende. Den samme loven som tvang ham til å sende brev, krevde også at han takket ja til EUs tilbud om mer tid.

Johnson gjorde sin motvilje svært tydelig i svarbrevet til EU-president Donald Tusk. Statsministeren mener fortsatt at 31. oktober, altså torsdag denne uken, burde vært utmeldelsesdatoen.

I brevet til Tusk ba han EU gjøre det klart at det ikke vil bli gitt flere utsettelser.