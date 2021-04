Landsmøtetalen: Ap vil bygge utdanningssentre i distriktet over hele landet

– Vi gjorde et for dårlig valg i nord og i flere andre distriktsfylker. Jeg sa på valgnatta; beskjeden er mottatt og forstått, sa Jonas Gahr Støre under åpningen av partiets landsmøte torsdag formiddag.

Med gode målinger i ryggen den siste tiden var det en selvsikker partileder som delte rundhåndet ut valgkampløfter under sin tale under åpningen av landsmøtet.

Høyest på løftelista sto partiets valgkamp for distriktsvelgerne.

Ap lover utbygging av utdanningssenter over hele landet om de vinner valget til høsten.

Kampen mot Forskjells-Norge

I landsmøtetalen sin la Aps partileder vekt på å den altoverskyggende koronakrisen som enda lammer store deler av norsk næringsliv.

Han mener koronakrisen har skapt enda større forskjeller mellom folk i Norge.

– Koronakrisen gjør kampen mot Forskjells-Norge enda mer eksistensielt, sa han blant annet.

Sammen med fagbevegelsen, med LO i spissen, mener han Ap kan gjøre en forskjell for dem som har tapt mest under krisen.

– Målet har alltid vært det samme, å sørge for frihet i sterke fellesskap. For alle får det bedre om ingen er overlatt til seg selv, sa Støre.

Vil kjempe for distriktet

Ap-lederen lovet også kamp om distriktsvelgerne.

Arbeiderpartiet mener årets partiprogram gir det største løftet for distriktspolitikken i partiet siden 70-tallet.

– Den bygger på at det som virkelig skaper vekst og trygghet, er arbeidsplasser, og at lokalsamfunn sitter igjen med mer av verdiskapingen fra fisken, skogen, vindkraften, oljen og gassen, skriver partiet i en pressemelding.

Ikke minst vil Ap sørge for et desentralisert utdanningstilbud.

Støre mener mangel på desentralisert utdanningstilbud er en av de viktigste årsakene til sentralisering i Norge.

– I mange år har stadig mer av utdanningstilbudet blitt sentralisert. Folk reiser inn til de store byene for å bli ingeniører og sykepleiere, sa Støre.

Ap vil derfor gi beskjed til høyskoler og universiteter om å tilby studier der folk bor, også ute i distriktene.

– Vi vil etablere flere utdanningssenter som skal sørge for å tilby utdanning nært der folk bor, fortalte Støre.

Han pekte spesielt på det han kalte "den hodeløse nedleggelsen" av høyskolen på Nesna i Nordland, som årsak til at man trenger en nasjonal politikk på området.

– Dette er viktig for at folk skal få gode og trygge liv i hele landet og at folk skal få gode og trygge arbeidsplasser, sa Støre.

Vil satse på nettutdanning

Til NTB onsdag sa Støre at nettbasert undervisning blir en viktig del av pakken.

I utkastet til partiprogram for kommende stortingsperiode, som skal opp til behandling på landsmøtet til helgen, varsles det at Arbeiderpartiet vil satse på fjernundervisning og modulbasert nettutdanning.

– Men nett opphever ikke behovet for fysisk nærvær, understreket Støre.

– Det må være noen fysiske samlingssteder, både for å kunne gjøre den delen av opplæringen som trenger fysisk nærvær, men også fordi det har en sosial dimensjon.

Vil forhindre fraflytting

Ifølge NTB er Arbeiderpartiets forslag at de nye utdanningssentrene skal eies av fylket og finansieres av staten.

De skal ikke komme i konkurranse med de eksisterende høyskolene og universitetene.

– Men det er universitetene og høyskolene som vil måtte stå for undervisningen ved sentrene. Samtidig skal arbeidslivets parter trekkes inn.

Formålet med sentrene, er ifølge Støre, å kunne tilby folk utdanning der de bor. På den måten vil Arbeiderpartiet forhindre at folk i distriktene flytter hjemmefra for å studere, for så aldri å vende hjem igjen.

Sentre av denne typen er allerede opprettet flere steder, deriblant i Kristiansund, i Kongsvinger og i Tana, påpeker Støre.

– Dette er viktig for å tette hull i utdanningskartet vårt og gjøre utdanning mer tilgjengelig nær der folk bor, forklarer han.

– Har ikke alle detaljene klart

På spørsmål fra Nationen, under pressekonferansen etter landsmøtetalen, sier Støre at målet er å få på plass et samspill mellom universitet og høyskoler, og bruke nettstudier samme med samlingsbasert undervisning.

– Vi skal bruke de nettbaserte mulighetene som finnes også utenfor de tradisjonelle kampusene.

Støre understreker at man enda ikke setter med svarene på alle detaljene:

– Det er åpenart en reform vi må jobbe fra regjeringskontorene om vi får tillit etter valget.