Landbruks- og matminister Sandra Borch har korona

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) har fått positiv koronatest. Det bekrefter Landbruks- og matdepartementet overfor Nationen mandag formiddag.

– Ja, det stemmer at statsråden har fått corona, men det er ingen dramatikk i dette. Hun har svært få og lette symptomer, og holder seg uansett på hjemmekontor i dag og i morgen, skriver seniorrådgiver i Landbruks- og matdepartementet, Heidi Riise, i en e-post til Nationen.

Landbruks- og matministeren skulle etter planen holde åpningsinnlegg på Kursuka til Norsk Landbruksrådgiving (NLR) mandag. Senere samme dag skulle hun også holde innlegg under åpningen av Femundmat i Engerdal, samt innlegg under et folkemøte i Os mandag kveld.

Avtalene er nå avlyst.

– Det får noen få praktiske konsekvenser rundt noen av avtalene hennes, men her er det gode rutiner på at øvrig politisk ledelse stepper inn når det er behov for det. Utover at reisevirksomheten hennes er satt på midlertidig pause, går resten av arbeidet som normalt, skriver Riise.