Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) besøkte tirsdag et hogstfelt i Nes kommune i Akershus. Der kom hun med nyheten om at regjeringen bevilger 50 millioner til skognæringen på grunn av nedgang i bransjen, som skyldes koronapandemien.

Nationen var til stede under arrangementet og registrerte at Bollestad ved flere anledninger ikke overholdt smitterådene som er gitt av regjeringen i forbindelse med koronapandemien.

Hun sto tett på de andre frammøtte og satt tett både på en tømmerbenk og inne i en skogsmaskin. Statsråden ble flere ganger minnet på koronareglementet.

Koronapoliti Linda Camilla Strømsod, kommunikasjonsleder i Viken skog Det ble veldig uheldig, men jeg mener at alle må ta litt ansvar selv. Det er ikke noe populært å være koronapoliti.

Selv om restriksjonene i tilknytning til koronasmitten er blitt lempet på, gjelder fortsatt rådet om å holde minst én meters avstand.

– Rådet gjelder både ute og inne, sa helseminister og Bollestads regjeringskollega Bent Høie (H) under regjeringens pressekonferanse 30. april.

Ifølge Helsedirektoratet gjelder følgende: "Når vi er sammen, bør vi ikke være mer enn 5 personer samlet, og vi bør holde en fysisk avstand på minst 1 meter mellom oss".

Bollestad sto tett i en forsamling på flere en fem, som gruppebildet viser.

Først fra torsdag 7. mai er det lov med forsamlinger inntil 50 personer.

Statsråden oppfordrer til å følge rådene

Statsråden beklager at smitterådene ikke ble fulgt.

– Énmetersrådet fra helsemyndighetene skal selvfølgelig etterleves, så jeg kan ikke annet enn å beklage at det i går oppsto enkeltsituasjoner hvor dette ikke ble gjort, skriver Bollestad i en epost til Nationen.

Foruten å være statsråd, har hun mange års erfaring som sykepleier.

– Jeg er selv utdannet sykepleier og oppfordrer på det sterkest til å følge rådene som nå gis om å holde avstand og ha god håndhygiene, sier Bollestad.

Hadde tatt en rekke smittevern-hensyn

Bollestad fikk oppleve skogsdriften til tømmersamvirket Viken skog, som også sto bak arrangementet.

Kommunikasjonsleder i Viken skog, Linda Camilla Strømsod, forteller at de hadde tatt en rekke hensyn ut ifra smittevernreglementet. Sitteplassene på tømmerstokkene var målt opp med én meters avstand. Bollene som ble servert, var pakket i plast.

– Jeg hadde på meg plasthansker og sto for all kaffeservering. Det var i tillegg tilgjengelig håndsprit på stedet, forteller hun.

Før Bollestad ble invitert inn i skogsmaskinen, ble statsråden minnet på at hun selv måtte avgjøre om det var forsvarlig.

– Bollestad er intensivsykepleier, så hun vet hva hun holder på med, sier Strømsod.

Befriende ute i skogen

Nationen hørte også at kommunikasjonslederen gjentatte ganger minnet Bollestad og representantene fra skognæringen om at de sto for tett på gruppebildet som ble tatt.

– Det ble veldig uheldig, men jeg mener at alle må ta litt ansvar selv. Det er ikke noe populært å være koronapoliti, sier Strømsod.

Hun antar at de frammøtte lot seg rive med av situasjonen.

– Jeg tror nok mange synes det var befriende å være sammen ute i skogen på en fin dag. Det er veldig synd om fokuset på den gode nyheten fra statsråd Bollestad, og den gode jobben hun gjør, går over til noe negativt, sier Strømsod.