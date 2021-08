Lan Marie Berg ber Ap velge MDG istedenfor Sp

– Jonas Gahr Støre burde se til Oslo. Da vil Norge få en visjonær regjering som tar klima- og miljøproblemene på alvor, sier tidligere Oslo-byråd Lan Marie Berg til Dagsavisen.

Ap har på sin side som vært tydelig på at de i utgangspunkt jobber for et regjeringssamarbeid mellom Ap, Sp og SV, og at de ellers ønsker å snakke med alle partiene på rødgrønn side.

Annonse

Likevel mener Berg at det er realistisk med et regjeringsalternativ som består av Ap, SV og MDG. Hun mener at det ennå er tid for Ap-leder Jonas Gahr Støre å droppe Sp og heller vende seg mot et samarbeid med MDG.

– Støre burde vurdere MDG i stedet for Sp. I alle fall hvis han virkelig ønsker seg en regjering som tar klimaproblemene på alvor og sørger for en trygg framtid for oss og barna våre, mener Berg.

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng sier at partiet har «ingen planer om regjeringssamarbeid med MDG».

– Vi samarbeider godt med dem i en del kommuner, men vi har bare én plan for regjering, og det er en rødgrønn flertallsregjering med Ap, Sp og SV. En Arbeiderparti-ledet regjering vil styre på en offensiv klima- og miljøpolitikk som skaper jobber og kutter utslipp i hele landet, sier Stenseng til NTB.