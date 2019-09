Kvar tredje veljar i Vestland er påverka av bompengeopprøret

Av spurde veljarar i Vestland fylke seier 32 prosent at bompengeopprøret har noko å seie for kven dei vil stemme på når dei no skal stemme i kommune- og fylkestingsvalet, viser ei undersøking NRK har gjennomført.

Knut Inge Andersen, som er leiar i Folkeaksjonen Nei til meir bompengar Vestland, seier at den økonomiske belastninga naturlegvis vil skape engasjement.

– Dette har vorte eit problem som gjer at folk må snu og vende på privatøkonomien sin. Det får større konsekvensar enn det gjerne styrande politikarar har villa ta inn over seg, seier han.

Undersøkinga frå NRK viser store skilnader mellom by og land. I Bergen er talet på veljarar som er påverka av problemet heile 40 prosent, medan Hordaland totalt ligg på 28 prosent, og Sogn og Fjordane på 19 prosent.