KS slutter seg til koronakommisjonens kritikk mot regjeringen

Kommunenes interesseorganisasjon stiller seg bak koronakommisjonens kritikk mot regjeringen og skriver i en pressemelding at regjeringen ikke informerte og involverte kommunene godt nok. Den «burde lagt bedre til rette» for kommunene, heter det i meldingen.

Koronakommisjonen kom onsdag med sin rapport om myndighetenes håndtering av koronapandemien som rammet Norge med til dels lammende kraft for et drøyt år siden.

Annonse

– Vi kjenner oss godt igjen i innholdet i rapporten. Kommunene har tatt ansvar for mange nødvendige oppgaver som følge av pandemien, i tillegg til ordinær drift. Informasjonen fra sentrale myndigheter har til tider vært massiv og uoversiktlig med korte tidsfrister for iverksettelse, i tillegg til at den ofte kom for sent, sier styreleder Bjørn Arild Gram i KS.

Han poengterer dessuten at KS i lengre tid i starten av pandemien varslet om mangel på smittevernutstyr i kommunehelsetjenesten og at helsedepartementet tok for lite hensyn til kommunene i fordelingen. Dette framkommer også i kommisjonens rapport.

– Til tross for flere utfordringer underveis, er likevel vårt hovedinntrykk at kommunene i stor grad har klart å opprettholde tjenester med vanlig kvalitet, sier Gram.