Krisemøte i Unge Venstre om regjeringsdeltakelse

– Enten så må en regjering der Venstre er med, kutte i utslipp, eller så kan vi ikke sitte i regjering, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark til Klassekampen.

Forrige tirsdag hadde organisasjonen det Hansmark omtaler som et krisemøte. Bakgrunnen for møtet var at oppslutningen om regjeringsprosjektet er på et bunnpunkt.

Unge Venstre-lederen sier at misnøyen startet med at Venstre måtte gå med på et forbud mot såkalt tvillingabort da KrF kom inn i regjering. Det har skapt ytterligere misnøye i organisasjonen etter tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser at norske klimagassutslipp øker.

– Abortsaken er en grunnleggende, liberal rettighet, og klima er vår viktigste sak, sier lederen.

Møtet til Venstres ungdomsparti ble holdt samme uke som Frps krisemøte om bompengeoppgjøret. Frp og Venstre står på hver sin kant i saken. Frp krever bompengekutt, mens Venstre mener at bypakkene skal bidra til grønn omstilling i storbyene. Stortingsrepresentant Guri Melby (V) sier at de ikke har noe som helst av bompengegjennomslag å gi Frp og sier at hun forutsetter at regjeringsplattformen blir gjennomført.