Krisemåling for Frp, stor framgang for Sp og Rødt

Frp går 3 prosentpoeng tilbake fra Ipsos januarmåling. Bare én gang tidligere, i 2015, har partiet gjort det så dårlig på en Ipsos-måling. Den gang fikk de 9,9 prosent. Hadde februarmålingen vært valgresultatet, hadde Frp mistet 8 mandater på Stortinget, skriver Dagbladet.

– Vi har dessverre hatt en del saker i det siste som har handlet om alt mulig annet enn politikk og noe av forklaringen på den svake målingen kan nok ligge der, sier parlamentarisk leder Hans Andreas Limi (Frp) til avisen.

Heller ikke for regjeringspartiene Venstre og KrF er målingen lystig lesning. Venstre får 2,3 prosent og KrF får 2,5 prosent. For sistnevnte parti er det den dårligste Ipsos-målingen for partiet noensinne.

Ifølge avisen mister Frp velgere til Høyre, som går fram fra januar til 25,1 prosent.

Senterpartiet går fram 2,1 prosentpoeng og får 13 prosent og Rødt, som er målingens vinner, får 6,6 prosent. Det er en framgang på 2,4 prosentpoeng. Sistnevnte er større enn Venstre og KrF til sammen.

Arbeiderpartiet ender på 26,9 prosent, 2,9 prosentpoeng ned fra forrige måling. SV får 8 prosent (-1) og MDG ender på 3,8 prosent (+0,6).

Målingen er utført av Ipsos MMI, hvor 932 stemmeberettigede har deltatt.

