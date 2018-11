KrFU-lederen: Abortsaken er ikke noe ultimatum

Tønnessen var blant dem som trakk fram Erna Solbergs (H) løfte om at hun var villig til å diskutere abortloven som et viktig argument for å forhandle med de borgerlige framfor venstresiden om regjeringsmakt.

– KrF har en historisk mulighet for gjennomslag på noen av våre viktigste hjertesaker, skrev ungdomspartilederen blant annet i et innlegg i Stavanger Aftenblad, samme dag som veivalget skulle avgjøres på landsmøtet.

– Det er ikke noe ultimatum og det har det aldri vært. Men vi har blitt lovet at det skal på forhandlingsbordet, og jeg forventer at vi prater om det, sier hun til NTB nå.

– Ikke avgjørende

– Det Erna viste oss, var en forståelse for våre viktigste saker, framholder hun, men tilføyer at abortsaken ikke var avgjørende for hennes valg av side.

Tønnessen deltok fredag på KrFs landsstyremøte, der partiets forhandlingsleder Kjell Ingolf Ropstad får innspill til kravlista før forhandlingene med de borgerlige regjeringspartiene.

KrFU-lederen mener det viktigste er å fjerne det hun omtaler som det diskriminerende elementet i loven, og at man jobber for å redusere aborttallene på andre måter.

Tønnesen mener det ikke er noen forskjell på hvordan hun selv, Ropstad eller Høyre snakker om disse spørsmålene nå og før landsmøtet for en uke siden.

I spørsmålet om tvillingabort, eller fosterreduksjon, sier Tønnessen at det viktigste er at avgjørelsene tas i en nemnd. I dag kan kvinner selv avgjøre om de vil få utført inngrepet dersom de ber om det før uke tolv i svangerskapet.

– Høye forventninger

Sentralstyremedlem og fylkespolitiker Karin Bjørkhaug fra Trøndelag mener det er skapt veldig høye forventninger til at partiet skal få gjennomslag for endringer i abortloven.

– Abort er en viktig sak, men jeg er opptatt av å vektlegge substans, og da mener jeg reduserte aborttall er viktig, sier hun til NTB, og nevner abortforebyggende tiltak og at man tilrettelegger samfunnet for mennesker med Downs syndrom.

– Men nå er det den inngangen som er valgt, sier hun, med henvisning til diskusjonen om 2c-paragrafen.

Hun mener denne saken var viktig for at mange landet på blå side og at forhandlingene nå må levere på det.

– Vektlegge kvinnens situasjon

Ropstad opplyser at KrF i utgangspunktet ønsker å fjerne hele paragrafen.

– Vi vil at det ikke bare er barnets egenskaper som avgjør, men at man vektlegger kvinnens situasjon når saken diskuteres i nemnda, sier han til NTB.

– Er det et mål for deg at endringene i abortloven skal føre til færre aborter?

– Jeg tror at det vil endre holdninger, og sammen med andre viktige tiltak, enten det er bedre pleiepengeordning, koordinatorer for familiene, tiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne eller familien, tror jeg det vil vise et rausere samfunn der det er plass til alle. Forhåpentlig vil det gjøre det lettere for flere å bære fram barn, sier han.

Ropstad vil også forby muligheten til å gjennomføre fosterreduksjon.

– Altså et totalforbud?

– Ja, fram til tolvte uke, svarer han, men tilføyer at man skal kunne ta hensyn til helsemessige kriterier.

Ropstad påpeker at partiet nå skal diskutere hvilke krav de skal fremme i forhandlingene, men avviser at han vil stille noe ultimatum.

På spørsmål om han har skapt for store forventninger, svarer Ropstad at han tror det er mulig å oppnå ting med Høyre og at det ikke hadde vært mulig med Arbeiderpartiet.