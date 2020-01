KrFs landbrukspolitiker gir seg på Stortinget

Steinar Reiten, som kommer fra Averøya i Møre og Romsdal, ønsker ikke å stille til gjenvalg til Stortinget neste år. Det har han gitt beskjed om til Møre og Romsdal KrF.

På sin egen Facebook-side skriver han følgende om at han nå går inn i sin siste fase som stortingsrepresentant:

«Da er det offisielt: Jeg tar ikke gjenvalg til Stortinget i 2021. Fram til da skal jeg gi jernet for KrF og bruke hver eneste dag på jobb til å vise at vi også i regjering er et sentrumsparti tuftet på trygge og tidløse kristne verdier.»

Reiten snakker ut om avgjørelsen til Romsdals Budstikke lørdag.

– Det ligger ingen dramatikk i at jeg trekker meg tilbake fra rikspolitikken. Jeg vil prioritere familien sterke og gå tilbake som ungdomsskolelærer på Averøya, sier Reiten til avisa.

KrF-politikeren har vært fast representant i én periode, men har tidligere vært vara.

Reiten ønsker ikke overfor Romsdals Budstikke å peke på hvem som kan være en mulig arvtaker til å forsøke å få KrF inn på Stortinget fra Møre og Romsdal.

– Det er mange dyktige å velge blant. Det blir opp til partiet å bestemme, sier han.