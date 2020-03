KrFs Hans Fredrik Grøvan tar ikke gjenvalg

Ifølge Fædrelandsvennen tok Grøvan den endelige beslutningen for noen dager siden, i forkant av at valgkomiteen settes under fylkesårsmøtet til helgen.

– Det var et krevende valg å ta. Men min konklusjon er at jeg ikke stiller til gjenvalg, sier han.

Grøvan sier har blant annet vurdert at det er viktig å slippe yngre krefter til.

I tillegg er det ifølge Fædrelandsvennen bred enighet om at partileder Kjell Ingolf Ropstad skal nomineres på topp i begge de to gamle Agder-fylkene. Siden tradisjonen tilsier annenhver mann og kvinne, vil det bety at Grøvan havner på tredjeplass. Det vil trolig kun gi en varaplass på Stortinget.

Hans Fredrik Grøvan har sittet på Stortinget for Vest-Agder valgkrets siden 2013. Mellom 1995 og 2007 var han ordfører i Lyngdal.

