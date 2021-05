KrF vil ikkje grunnlovsfeste allemannsretten

Kristeleg Folkeparti (KrF) går difor inn for ein anna forankring av allemannsretten enn Sosialistisk Venstreparti og Arbeidarpartiet som begge på landsmøta sine har vedteke å arbeide for å få grunnlovsfesta allemannsretten.

Miljøpartiet dei grøne (MDG) har også på landsmøtet sitt vedteke å grunnlovsfeste allemannsretten. Dei slo det saman med formuleringa om at partiet vil verne om prinsippet om at ferdsel i utmark skal vere gratis.

Les også: Den digitale allemannsretten

Også partiet Raudt har vedteke grunnlovsfesting av allemannsretten som ei sak partiet vil jobbe for i komande stortingsperiode.

Venstre har ikkje temaet allemannsretten med i partiprogrammet for 2021 til 2025.

«Hegne om»

I innstillinga frå redaksjonskomiteen til partiprogram for 2021 til 2025, stod det at KrF vil sikre moglegheita til å bruke naturen til aktivitetar som skaper trivsel og berekraftige lokalsamfunn landet over, mellom anna ved å grunnlovsfeste allemannsretten og sørge for bevaring av lokale friluftsområde.

Annonse

Stortingsgruppa i partiet hadde fremja eit forslag om bytte ut formuleringa «grunnlovsfeste allemannsretten» med «hegne om allemannsretten».

– Ei symbolsak

Det var parlamentarisk leiar Hans Fredrik Grøvan som tok ordet på vegner av stortingsgruppa.

Les også: Allemannsrett og friluftslov

Han sa at allemannsretten står trygt i Noreg.

— Det har blitt ei symbolsak for parti og nokre organisasjonar å få den grunnlovsfesta. Allemannsretten er i dag forankra og innramma i lov om friluftsliv, og det bør den framleis vere.

Stortingsgruppa peikta også på at det var uklart kva scenario med inngrep i eigedomsretten og aktivt skogbruk ei grunnlovsfesting på sikt kan føre til.

Det fekk dei landsmøtet med seg på.