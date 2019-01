KrF varsler omkamp om pelsdyrnæringen

Det bekrefter partiets næringspolitiske talsmann Steinar Reiten overfor Trønder-Avisa.

– Et flertall av partiets fylkeslag melder til partiledelsen at landbruk og distriktspolitikk er det viktigste i regjeringsforhandlingene, sier han.

KrFs fylkesparti i Trøndelag vil at partiet skal få regjeringspartiene til å reversere den nedleggingen av pelsdyrnæringen de ble enige om da Venstre gikk i regjering for et år siden.

– Vi mener at næringen ikke kan behandles på denne måten, med så lite forutsigbarhet, sier fylkesleder i Trøndelag KrF, Jon N. Tviberg.

Reiten bekrefter at dette blir tema i forhandlingene. Næringspolitisk talsmann for Venstre, André Skjelstad, sier en revurdering av nedlegging ikke er på Venstres blokk.

Flere KrF-ere i Trøndelag avisa har snakket med trekker fram landbruk og distriktspolitikk som det viktigste i forhandlingene. Reiten er ikke overrasket.

– Faktisk er landbruk og distrikt det som blir meldt tilbake til oss fra flest fylkeslag som den viktigste saken i forhandlingene, sier Reiten.

Han nevner blant annet at KrF vil sikre årlige jordbruksoppgjør, aktivt importvern, samvirkemodellen og et restriktivt jordvern.

