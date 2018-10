KrF-topper ber Hareide gi beskjed før landsmøtet hvis han vil trekke seg

Etter at samtlige KrF-fylkeslag har valgt sine delegater til det ekstraordinære landsmøtet fredag 2. november, ligger det an til blå seier og regjeringsforhandlinger med Solberg-regjeringen.

KrFs kommunalråd i Trondheim, Geirmund Lykke, sier til Adresseavisen at han har tro på at en del lyseblå, som egentlig ikke vil i regjering, kommer til å tenke seg om dersom Hareide gir beskjed før det landsmøtet om han vil fortsette som leder eller ikke dersom det blir blå seier.

– Momentet som kan gjøre at dette snur, er at en del som ikke søker regjering med Ap og Sp, likevel gjør det for å beholde Knut Arild som leder. Det kan være noen som er i tvil, og som prinsipielt ønsker å gå i regjeringsforhandlinger med dagens sittende regjering. Men i valget mellom det, eller miste sin leder, kan noen skifte syn, sier Lykke, som selv stemte rødt.

Lykke får støtte fra sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug og fylkesleder Jon Normann Tviberg i Trøndelag KrF. Samtidig har Bjørkhaug forståelse for om partilederen ikke vil trekke lederspørsmålet inn i debatten før votering.

Hareide skal allerede ha gjort det klart for sentralstyret at han vil gå av. Men under det ekstraordinære årsmøtet i Østfold KrF ville ikke partilederen svare på om han vil gå av dersom han ikke får flertallet med seg på fredag.

Etter at alle ekstraordinære årsmøtene i KrFs fylkeslag har høyresiden 99 delegater, mens venstresiden har 90.