KrF-topper advarer mot SV

Han gjestet søndag det ekstraordinære fylkesårsmøtet i Nordland, som skal ta stilling til samarbeidsspørsmålet.

– En regjeringsløsning med Ap og SV som parlamentarisk grunnlag, trekker landet mot venstre. Det er ikke riktig når det hevdes at samarbeid på venstresiden styrker sentrum. SV vil få betydelig makt og innflytelse, akkurat som KrF har det i dag, sa Grøvan.

Partileder Knut Arild Hareide har flere ganger understreket at et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil trekke norsk politikk mot sentrum, fordi ingen av ytterfløyene blir representert i regjeringen.

Tredje vei

Men Grøvan advarte mot å opptre som om SV ikke finnes.

– Det er sterkt underkommunisert hvor stor SVs innflytelse blir hvis KrF velger venstresiden, mener stortingsrepresentanten.

Han fremholdt at KrF ved å kaste dagens regjering, med Venstre, Høyre og Frp, blir nødt til å forhandle og forholde seg til et parti som kjemper for et sosialistisk samfunn og en ny måte å organisere samfunnet på.

– I en slik samfunnsordning er det trange kår for de kristne verdiene, mener Grøvan.

Han har som kjent tatt til orde for en «tredje vei», hvor KrF ikke går i regjering, men forblir i opposisjon som i dag og beholder Erna Solberg (H) som statsminister.

Representativ delegasjon

Nordland KrF besluttet på sitt ekstraordinære fylkesårsmøte søndag at delegasjonen fra fylket til landsmøtet 2. november skal være representativ.

Samtidig besluttet Nordland KrF at delegater til årsmøtet som primært ønsker å stå i opposisjon, må synliggjøre sitt foretrukne regjeringsalternativ, melder NRK.

Det skal velges seks delegater fra Nordland til fredagens årsmøte. Der skal det avgjøres om KrF skal søke samarbeid med dagens regjering eller Arbeiderpartiet og Senterpartiet, eller om partiet skal forbli i opposisjon.

Kampen om veivalget spisser seg til, og etter lørdagens mange fylkesårsmøter har høyresiden fortsatt en knapp ledelse. Imidlertid gjenstår i tillegg til Nordland fylkesårsmøter i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold.

Bollestad med videre

KrF-nestleder Olaug Bollestad, som ønsker samarbeid med dagens regjering, varslet i sin tale i Nordland at hun uansett utfall 2. november ønsker å være med videre i KrF.

– Hvis jeg skulle tapende part 2. november, at jeg ikke vinner fram, kan jeg si: Jeg vil være med fortsatt, fordi det er ikke hvem jeg samarbeider med som er det sentrale, men hva jeg samarbeider om, sa Bollestad.

– Uansett hvilket valg vi tar 2. november, håper jeg vi henger opp det som er vårt prosjekt, understreket hun.

Bollestad advarte samtidig mot et regjeringssamarbeid som blir avhengig av SV i Stortinget.

– Vi vil få en regjering på den siden som er avhengig av SV, sa hun.