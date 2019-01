KrF-strid om plan B i regjeringsforhandlingene

KrFU-leder Martine Tønnesen er blant dem som mener partiet da bør gå rett inn i «røde» forhandlinger med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Vi har et klart flertallsvedtak på at vi ønsker å gå i regjering. Og vi kan ikke sitte som parlamentarisk grunnlag for en regjering vi kan kaste når som helst. Det er ikke en heldig situasjon, og det vil jeg tror at statsministeren heller ikke er interessert i, sier Tønnesen til Trønder-Avisa.

– Fot i bakken

Fylkesleder i det store KrF-fylket Agder, Per Sverre Kvinlaug, mener derimot at partiet da må ta en fot i bakken og tenke seg om.

– Det er noe med det at når vi først har valgt en side, så har vi gjort det, sier Kvinlaug.

KrF-veteran Johannes Sandstad, som var på «blå» side i retningsvalget i fjor høst, mener det eneste riktige er å gå tilbake til opposisjon. Samtidig er han sikker på at om forhandlingene med Høyre, Frp og Venstre ikke lykkes, vil venstresiden i KrF våkne til liv.

– Og da får vi en fryktelig vanskelig situasjon, så det er veldig viktig at forhandlingene lykkes, sier Sandstad.

Annonse

– Naturstridig

Flere fylkesledere som VG har snakket med, mener derimot at det ikke vil være noen katastrofe om forhandlingene ryker.

– De politiske forskjellene er jo veldig store mellom KrF og Frp. Det er nesten naturstridig å forene politikken disse partiene imellom, sier leder Oluf Maurud i Hedmark KrF. Han sto på «rød» side i veivalgsstriden.

I et intervju med NTB i romjula understreket partileder Knut Arild Hareide at det ikke er gitt at KrF kan gå til venstre dersom forhandlingene ikke lykkes.

– Døra til Ap og Sp er nok mindre åpen i 2019 enn den var i høst, sa Hareide.

13. dag

Mandag fortsatte forhandlingene om en ny regjeringsplattform på 13. dagen. Flere statsråder er blitt tvunget til å avlyse planlagte arrangementer tirsdag.

Ifølge kilder nær forhandlingene sliter partiene med å bli enige på viktige politikkområder som innvandring, abort og klima. Foreløpig er det ingen tegn til at partienes sentrale organer er blitt innkalt til møte. Når – eller om – forhandlerne blir enige, skal disse samles fysisk for å gjennomgå plattformen og komme med sine råd.

(©NTB)