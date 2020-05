KrF og Sp mottok 42.000 underskrifter til støtte i kampen om bioteknologiloven

– Det er helt fantastisk å høre at 42 000 mennesker har underskrevet kampanjen. Denne saken har vist et stort engasjement i folket. Jeg er glad for å ha sett at mange har engasjert seg og at mange er enige med KrF om at dette er etisk vanskelige saker, sier KrFs helsepolitiske talsperson Geir Jørgen Bekkevold.

Klokken 18.30 mandag kveld mottok han underskriftene som organisasjonen Menneskeverd har samlet inn mot endringene i bioteknologiloven, som skal stemmes over i Stortinget tirsdag.

Kjersti Toppe fra Senterpartiet, som også er mot endringene i loven, var også til stede under overrekkelsen.

Opposisjonspartiene Ap, Frp og SV vil blant annet tillate eggdonasjon, tillate assistert befruktning for enslige, og gjøre tidlig ultralyd og blodprøven NIPT tilgjengelig for alle. NIPT-testen gjør det mulig å avlese mulige kromosomfeil som Downs syndrom tidlig i svangerskapet.

Annonse

– KrF har kjempet denne kampen ganske alene, bare med støtte fra Sp. Dette er en kjempeviktig sak for oss. Det handler om menneskeverd, og om vi skal ha et samfunn som har plass til alle, helt uavhengig av hvor mange kromosomer du har, sier Bekkevold.

NTB skrev tidligere mandag at det er svært jevnt når det gjelder om forslagene til å liberalisere bioteknologiloven vil få flertall eller ikke, og at enkeltrepresentanters stemme kan avgjøre utfallet.

– Vi har ikke gitt opp håpet om å vinne fram i morgen, og vi kommer aldri til å slutte å kjempe for menneskeverdet. Jeg vil ha et samfunn med plass til alle, sier Bekkevold.

Les også: Kvinners kropp skal ikke være en salgsvare

(©NTB)