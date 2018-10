KrF-ledelsen fikk viljen sin i Agder – mindretallet blir hørt

111 delegater på fylkesårsmøtet fulgte anbefalingen fra fylkeslederen om å velge delegater ved forholdstallsvalg, slik fylkesledelsen hadde anbefalt for å sikre at alle syn blir hørt.

54 delegater stemte mot, mens 10 stemmer var blanke.

Agder har 18 delegater. Fredagens votering på fylkesårsmøtet kan bety at ti av delegatene vil støtte nestledernes råd om å gå inn i dagens regjering. Fire kan støtte partileder Knut Arild Hareides holdning om å gå i regjering med Ap og Sp, og et tilsvarende antall kan gå for å forbli i opposisjon som i dag, ifølge tall Fædrelandsvennen har innhentet.

– Speile hele landet

Motstanden var betydelig mot å sende en representativ delegasjon fra Agder, som er det største av KrFs fylkeslag.

Svein Harald Mosvold Knutsen fra Kristiansand KrF spurte hvorfor man bare skal speile fylket og ikke hele landet. Han minnet om at det står langt færre KrF-velgere bak hver delegat i Finnmark enn i Agder.

– Spillereglene brytes hele tiden, synes jeg, sa han.

Også Sigmund Kroslid fra Flekkefjord KrF fremholdt at delegatene til landsmøtet må speile hele landet, ikke bare fylket.

– Det er et kraftig demokratisk underskudd som må speiles i dette, sa han.

Leve sammen

Samtidig fikk partiledelsen, sentralstyret og landsstyret også betydelig støtte for sitt syn om at mindretallet måtte bli hørt, også i det overveiende blå Agder.

– Alt er lov, men ikke alt gagner. Vi skal leve sammen også etter denne saken, sa Silje Stråtveit fra Lyngdal KrF.

– Agder skal gjenspeiles her i dag, det må vi sørge for. Det kommer en 3. november, sa Tormod Vågsnes fra Aust-Agders fylkestingsgruppe.

