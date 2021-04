— Da vi sat i opposisjon, gjorde vi alltid klimameldingane betre. Men denne klimameldinga er den første som ikkje har blitt forsterka i Stortinget.

Det var i klimapolitikken at KrF-leiaren retta sterkast kritikk mot opposisjonen. Gjennomgangstonen var at her vil rett og slett ikkje ein raud-grøn politikk gjere nytten!

— Når KrF-leiarar før meg har snakka om klima i talene sine, har dei ofte nemnt at KrF skreiv seg inn i historiebøkene då Kjell Magne Bondevik som første statsminister i verda gjekk av på ei klimasak, sa Ropstad.

— Historiebøkene gav KrF og Bondevik rett. KrF tok klima på alvor då, og vi har gjort det no. Vi å må rett og slett tilbake til 90-talet sidan norske utslepp har vore så låg som no. Og dei skal vidare ned.

Ropstad mimrar

KrF-leiaren tok landsmøtet med tilbake i tid.

— Då Ola Borten Moe var oljeminister og ville ha oljeboring heilt opp til Nordpolen. Då gasskraftverka, som Jens Stoltenberg kasta Kjell Magne for å få bygge, stod og spydde ut CO2.

Sjølv sat han i energi- og miljøkomiteen på det tidspunktet, frustrert over ein klimapolitikk han meinte ikkje rikka seg ein millimeter, og at alt handla om kvotekjøp i utlandet.

— No, gode landsmøte, har vi ein heilt annan melodi i klimapolitikken. Vi har kutta klimagassutsleppa. Vi har verna Lofoten og Vesterålen frå oljeleiting. Olaug har fått til ein klimaavtale for landbruket, og Knut Arild har fått gjennomslag for 400 milliardar kroner til ei jernbanesatsing i NTP-en.

Ropstad seier at for partiet handlar god klimapolitikk om at vi har eit ansvar å ta vare på jorda.

— For dei som kjem etter oss, og ikkje minst for dei som taper mest på klimaendringane. For det er dei fattigaste i verds som lir mest av klimautsleppa våre. Det er blodig utettfedig. Dei som har forureina minst er dei som blir råka aller hardast av klimaendringane. Flaum, tørke og ekstremvêr er grunnen til at meir enn 60 millionar fleire menneske lever i sult i dag, samanlikna med for fem år sidan.

Internasjonal løysing

— Og fordi klimakrisa er internasjonal, krev den internasjonale løysingar. Her må Noreg ta på seg den gule leiartrøya i det internasjonale klimaarbeidet. Det gjorde vi då vi, som det første vestlege landet, auka forpliktingane var til utsleppskutt i Parisavtalen.

Han snakka om grønt skatteskifte, klimateknologi, karbonfangst og -lagring og nullutsleppsferger.

— Men, denne offensive klimapolitikken møter også motstand. Aller størst er motstanden på Stortinget, seier Ropstad.

Han beskriv Frp som har stilt seg på sidelina av heile omstillinga av norsk næringsliv.

— Dei vil heller at vi betaler EU enn å gjennomføre endringar sjølv.

Ropstad seier Senterpartiet brukte veker på å finne ut om dei støtta klimamålet.

— Då dei først fann ut at dei gjorde det, ville dei ikkje støtte tiltaka som kan får oss i mål.

Arbeidarpartiet meiner han vil uthole det grøne skatteskiftet.

— Dei fremjar politikk som kan gjere det vanskeleg å få til karbonfangst og -lagring.

Og så summerer han opp klimabolken i talen sin med å seie at for det første er det KrF som er mest offensive på klima.

— Og for det andre, innsatsen for klimaet vil gå ned ved eit regjeringsskifte.