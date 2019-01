KrF inn i regjering – med et nødskrik

Med knappest mulig flertall sa KrFs landsstyre ja til å gå inn i regjering med Høyre, Frp og Venstre, med 19 mot 17 stemmer.

Partiets nå avgåtte leder Knut Arild Hareide var blant dem som vendte tommelen ned.

Men torsdag kveld ved 21-tiden var det omsider klart: Alle de fire partiene, Høyre, Frp, Venstre og KrF har satt sitt godkjentstempel på den nye regjeringserklæringen, som blir hetende Granavollen-plattformen.

– En historisk dag. Norge får den første ikke-sosialistiske flertallsregjeringen siden 1985, slo Solberg fast.

Tøffe forhandlinger

– Vi har gjennom gode, men tøffe forhandlinger funnet sammen. Det viser at de fire partiene har en vilje til å finne løsninger og lage kompromisser. Vi står sammen om verdien av å bygge et samfunn nedenfra, fremholdt statsministeren.

Frp-leder Siv Jensen mener den nye plattformen er bedre enn den som ble framforhandlet på Jeløya i fjor.

Frp gikk inn i forhandlingene med krav om lavere skatter og avgifter, fortsatt historisk satsing på samferdsel og mindre bompenger, samt en fortsatt restriktiv, rettssikker innvandringspolitikk. Alt dette fikk de gjennomslag for, mener Frp-lederen.

Tvillingabort

Abort har vært et betent tema i forhandlingene. KrF ønsket å få fjernet paragraf 2c, som partiet omtaler som «sorteringsparagrafen» i abortloven, men måtte nøye seg med at muligheten for fosterreduksjon av friske flerlinger, såkalt tvillingabort, før grensen for selvbestemt abort, blir fjernet.

– Det er jeg lei meg for, erkjenner KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

– Samtidig fått veldig viktige gjennomslag for å skape et samfunn med plass til alle, sier han.

Forbudet mot tvillingabort innebærer at abortloven må endres, noe det allerede torsdag kveld kom sterke reaksjoner på. SV omtaler vedtaket som en «krigserklæring mot norske kvinner».

– Jeg forventer at vi nå diskuterer denne saken med det alvor den fortjener. Ingen av våre naboland tillater dette, er Solbergs svar på kritikken.

Klima

Venstre hadde levert en lang liste med klimakrav i forkant av regjeringsforhandlingene, men fikk ikke gjennomslag for det sentrale kravet om endringer i leterefusjonsordningen for oljeselskapene.

Men Venstre har fått inn mål om 45 prosent klimakutt i ikke-kvotepliktig sektor, blant annet transport og landbruk, innen 2030 i den nye regjeringsavtalen.

– Det er meget ambisiøst. Det blir en ny Klimakur for Norge, slår Venstre-leder Trine Skei Grande fast.

Den nye regjeringen, humoristisk omtalt som «firerbanden», er enige om at det skal satses på kollektiv, grønn skipsfart, forbud mot engangsprodukter, mens alle elbilfordelene skal fortsette.

Samtidig er den tidligere omtalte konflikten rundt myr lagt død.

– Vi vant myr, sier Venstre-lederen.

