KrF åpner døra på gløtt for mindre bompenger

– Jeg vil snakke med de andre partilederne, ikke minst Siv Jensen, og høre hva som er deres ønsker og forslag til løsninger. Jeg har ingen planer om å forhandle i mediene, men er opptatt av at vi skal finne løsninger, sier Ropstad til NTB.

Han har hittil overlatt til sin parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan å kommentere den betente striden om bompenger som nå utfordrer regjeringssamarbeidet.

– Stor belastning

– Plattformen har mange løsninger, og det er viktig for KrF å sikre at vi har virkemidler som kan få ned klima- og miljøutslippene og skape renere luft. Å justere på byvekstavtaler som gir stor bompengebelastning enkelte steder, kan være en løsning, forklarer KrF-lederen.

Han er samtidig opptatt av å få fram at familier noen steder, hvor kollektivtilbudet ikke er godt nok utbygd eller et reelt alternativ, har fått en urimelig stor bompengebelastning.

– Vi må ta på alvor at det for noen blir en stor økonomisk belastning som gjør hverdagen vanskeligere. Vi er et familieparti og et distriktsparti, og et parti som er opptatt av å få ned klimautslippene, sier Ropstad.

– Bryter med Granavolden

Å kutte kostnader i eksisterende bypakker var ett av seks krav Frp samlet seg om på et ekstraordinært landsstyremøte onsdag. Frp vil også stoppe nye bypakker, endre nullvekstmålet, slette bompengegjeld, si nei til veiprising og stille strengere krav til egenandel fra lokale myndigheter når staten bidrar med penger til byområder.

Til NRK sier Hans Fredrik Grøvan at tre av bomkravene bryter med Granavold-plattformen, blant annet nullvekstmålet om at all trafikkvekst i byene skal skje gjennom sykkel, gange og kollektivtransport. Dette er det ikke aktuelt å reforhandle, slår Grøvan fast.

Også fra Venstre lyder samme budskap.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) mener på sin side at regjeringsplattformen åpner for å diskutere nullvekstmålet på nytt.

– Det står jo ordrett i Granavolden-erklæringen at vi skal videreutvikle nullvekstmålet i tråd med teknologiutviklingen. Da mener jeg at det er rom for å diskutere en endring av målet med mer fokus på utslipp, sier Dale til NRK.

– Ingen enkle løsninger

De fire regjeringspartienes ledere starter nå drøftelser om Frp-kravene. Statsminister Erna Solberg (H) sa torsdag at det ikke finnes noe enkle løsninger som ivaretar de ulike målsettingene.

Et utvalg bestående av partienes parlamentariske ledere Terje Breivik (V), Hans Andreas Limi (Frp), Hans Fredrik Grøvan (KrF) og Trond Helleland (H) skal jobbe videre med forslag til løsninger, etter det NTB forstår. Med seg får de Hans Olav Syversen (KrF), Audun Rødningsby (V) og Lars Øy (H) fra Statsministerens kontor og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).