Krever at kommuner med lite smitte må få gjenåpne raskere: – Vi kan ikke kødde med hodene til folk

I Salangen kommune i Troms har de hatt null smittetilfeller av koronaviruset siden i fjor høst.

Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) reagerer på at kommunen fortsatt må følge nasjonale smitteverntiltak.

– Vi aksepterer en skjevfordeling av vaksiner, og nå skal vi ha koronapass for at folk skal kunne reise til utlandet. Da er det ikke til å stikke under stol at vi kjenner på begrensningene for Salangen og omegn, sier Prestbakmo til Nationen.

I Troms-kommunen har det vært fem smittetilfeller under pandemien, ifølge VG.

– Jeg misunner ikke Oslo og Viken noe som helst, men det kan ikke være smittenivået i Oslo og Viken som kan være styrende for smittefrie kommuner i Troms og Finnmark.

– Er tålmodigheten til folk i ferd med å ta slutt?

– Jeg tror i alle fall at vi ikke kan kødde med hodene til folk. Så lenge de får begrunnelser som gjør at det er logisk, følger de tiltakene.

– Skjevfordeling må gå begge veier

Salangen etterlever nasjonale koronatiltak. Det betyr at kommuneoverlegen ikke kan fastsette mildere – kun strengere – smitteverntiltak enn de nasjonale.

Prestbakmo mener regjeringen bør åpne for at kommuneoverlegen kan foreta større oppmykninger enn de nasjonale reglene, dersom det er lite smitte lokalt.

Hun viser til at regjeringen i tidligere i år varslet at kommunene i større grad skulle få gjøre lokale tiltak, som en del av gjenåpningen. Nå må regjeringen gjøre alvor av løftene, sier ordføreren.

– Mange i Oslo har bare lov til å gå dagligvarebutikken?

– Det er jo hverdagen i mange lokalsamfunn, at det bare er dagligvarebutikken å gå på. Vi aksepterer skjevfordeling av vaksiner og skjevfordeling i forhold til gjenåpning. Men skjevfordeling må også gå motsatt vei.

Hun mener solidariteten mellom by og bygd må være gjensidig, og at mindre kommuner med lite smitte bør kunne få raskere lettelser.

– Jeg misunner ikke dem som lever strengt nedstengt. Men det innebærer jo at de kommer tidligere til vaksinebordet.

Regjeringen har lagt opp til en gjenåpningsplan for Norge med fire trinn, og vi befinner oss nå på trinn én. Regjeringen har antydet at trinn to kan begynne innen slutten av mai.

Vurderer "sivil ulydighet"

Dan Håvard Johnsen, ordfører (Sp) i Lyngen i Troms, støtter kravet om at kommunene bør få gjenåpne raskere ved lite smitte.

– Sånn det som er nå, er det et latterlig et system som ingen har respekt for, sier han.

Kommunen har hatt ni smittede gjennom pandemien, ifølge VG. Unge lokalt kan ikke spille fotballkamper på tvers av kommunegrensene, fordi fotball regnes som en sport med nærkontakt.

– Det er et fantastisk paradoks at barn og unge i Tromsø kan spille kamper mot hverandre fordi de har så mange lag innenfor kommunegrensa. Mens vi Nord-Troms ikke kan spille kamper mot hverandre, selv om vi har lite smitte, sier Lyngen.

– Jeg vurderer sivil ulydighet og å invitere lag fra Nord-Troms til fotballkamp, sier han.

Salangen-ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo er urolig for hva som skjer med aktivitetsnivået for barn og unge voksne.

– Unge sitter på samme skolebuss og har gym sammen, men kan ikke spille treningskamp mot nabokommunen. Her er forskjellen på stor og liten kommune brutal. Våre ungdommer må stå bakerst i køen for absolutt alt, sier Prestbakmo.

Restriksjonene setter også en stopper for fotballen for unge voksne som spiller fra tredje divisjon og nedover. Korpset øver utendørs i Troms-kommunen fordi de ikke kan være flere enn 10 innendørs.

– Dette er utrolig viktige ildsjeler for oss, sier Prestbakmo.

– Russen tvinges ut

Bardu-ordfører Toralf Heimdal (Sp) i Troms støtter at kommuneoverlegene bør kunne bestemme mer over takten i gjenåpningen.

Han mener regjeringen bør åpne for lokal oppmykning før nasjonaldagen 17. mai.

Heimdal er bekymret for at russen sendes ut i snøfonnene, så lenge de må oppholde seg i kohorter på 10 personer.

– Det til tross for at de er i klasser på 30. Når skoledagen er over, må de dele seg i grupper på 10. Det er det i hvert fall ikke noe smittevernfaglig argument for, mener Sp-ordføreren, som er redd ulykker skal oppstå.

– Jeg er bekymret for russen på død og liv skal tvinges ut. De blir fulle, og nå er det minusgrader på natta. Jeg skjønner at det går fint i Frognerparken, men det er ikke like greit å være russ på 69 grader nord. Det må politikerne skjønne, sier Heimdal.

Bardu-ordfører mener det er "naivt" å tro at unge vil dempe festingen etter nok en vår med smittevernrestriksjoner.

Bardu kommune, som huser Setermoen millitærleir, har hatt en del koronasmitte tidligere, men føler nå at de har kontroll. Det er lite mobilitet i området.

Han synes også det er "meningsløst" at voksne ikke kan bedrive organisert idrett når smittenivået er lavt.

– Det framstår som symbolikk. Nå mot slutten av pandemien har regjeringen forlatt prinsippet om at vi skal ha målrettede og smittevernfaglige tiltak, sier Heimdal.

– Sliter ut folk

Regjeringen har tidligere advart mot at virusmutasjonene gjør at koronasmitte kan oppstå uventet - hvor som helst i landet.

Men ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo i Salangen mener kommunene nå har trening i håndtere uventede virusutbrudd. Da innbyggerne fikk beskjed om å ta på munnbind før påsken etter mutert virus i regionen, var reaksjonsevnen rask, sier hun.

– Når vi forventer at folk skal være lojale og reagere kjapt, er vi avhengig av at vi får muligheten til å gi dem litt slack. Vi er redde for lojaliteten til smitteverntiltakene dersom vi sliter ut folk og de ikke ser en mening i det som skjer lokalt.

Folk er nervøse for å bryte reglene og sette seg selv eller andre i en gråsone-situasjon, forteller Troms-ordføreren.

I Båtsfjord kommune i Troms har det totalt vært 11 smittetilfeller, viser VGs oversikt.

– Gjennom hele pandemien har det vært for stor likebehandling mellom alle kommuner, sier ordfører Ronald Wærnes (Sp).

Tålmodigheten er i ferd med å ta slutt, mener han.

– Folk i Båtsfjord er ikke dumme. De ser at de rammes unødig. Det ble ikke mindre smitte i Groruddalen i Oslo ved at vi stengte ned tilbud til barn og unge i Båtsfjord.

Det skapes en unødvendig fremmedgjøring mellom by og bygd, mener han.

– Folk kjenner seg ikke igjen i 17. mai-reglene. Det skrives om å vinke fra balkonger i bygårder. Folk bor ikke i bygård her. De ønsker ikke å gå inn på regjeringen.no for å se tiltakene, for de kjenner seg ikke igjen.

– Vanskelig å si at det er logisk

I dag kan den ene restauranten i Salangen i Troms servere alkohol, hvis det serveres med mat. Skjenkestopp starter kl. 22. Nasjonal skjenkestopp ble nylig opphevet.

– En restaurant i Salangen kunne ikke selge øl til pizzaen fordi det var et smitteutbrudd i Oslo og Viken. Det er vanskelig å si at det er logisk, sier ordfører Prestbakmo.

I Salangen nærmer de seg nå vaksinering av 69-åringene. I enkelte østlige bydeler i Oslo vaksineres nå 45-åringer.

– Når jeg ser at enkelte kommuner vaksinerer 50-åringer, da tenker jeg på mine unge voksne lokalt som må følge nasjonale retningslinjer for aktiviteter, sier Prestbakmo.

Helse- og omsorgsdepartementet har ikke hatt mulighet til å kommentere ordførernes krav i ettermiddag.