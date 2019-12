Krever at Elvestuen gir grønt lys til å skyte tre flokker

Denne uken kommer etter all sannsynlighet regjeringens beslutning i årets klagesak om lisensjakt innenfor ulvesonen.

Rovviltnemndene vil skyte tre flokker innenfor sonen: Letjenna, Mangen og Rømskog. Sistnevnte er en såkalt grenseflokk.

Vedtaket fra Rovviltnemndene i Hedmark og Oslo, Akershus og Østfold må bli fullbyrdet, krever Terje Halleland (Frp), som sitter i Stortingets energi- og miljøkomité.

– Hva utfallet av behandlingen blir, vet jeg ikke, men mine forventninger er veldig enkle: At man følger rovviltnemndenes forslag. Slik jeg har lest det, er det forslag som er godt begrunnet, og godt innenfor rovviltforliket. Dette bør ikke på noen måte true bestanden, sier Halleland til Nationen.

Ulv i Norge Det nasjonale bestandsmålet for ulv er mellom fire og seks årlige ynglinger, der tre av dem skal ha skjedd i revir som i sin helhet ligger i Norge. Ynglinger i revirer som delvis ligger i Norge og delvis i Sverige skal telles som en halv yngling. Når bestandsmålet er innfridd, kan det iverksettes lisensjakt. Siste offisielle telling av ulvebestanden i Norge viser at det i vinter ble påvist valpekull i fem helnorske revir og seks grenserevir.

Rundt hjørnet

Han vet ikke eksakt når saken blir offentliggjort, men bekrefter at den er like rundt hjørnet.

– Det er varslet at det kommer, og jeg har fått det bekreftet. Det er denne uken det må komme, sier han.

Halleland mener regjeringen nå må sørge for å gjennomføre en av hovedpunktene i forliket, nemlig å dempe konfliktnivået.

Annonse

– Utfordringen har vært tilliten mellom myndighetene og næringen. Vi har et todelt rovviltforlik, som skal ivareta både rovdyr og beitenæringen, sier han.

Frp-representanten mener årets vedtak burde kommet mye tidligere.

– Jakta begynner 1. januar. Det er kort jakttid. Så jeg hadde håpet vi kunne hatt et tidsrom som gjorde at man kunne forberedt seg godt før jakta starter. Jeg syns det er litt uheldig, sier han.

Ulvejakt

– Myndighetene har i høst hentet en ulv med helikopter i Engerdal, og fraktet den til Kongsvinger. Hva syns du om den praksisen?

– Jeg syns det var en meget rar praksis. Jeg har sendt en forespørsel for å få noen detaljer rundt dette, men det har jeg ikke fått. Jeg er usikker på om dette er en praksis jeg vil støtte, sier Halleland.

Det var i starten av september at rovviltnemndene vedtok at de tre flokkene kan felles. Vedtaket førte til klager fra en rekke aktører, som Dyrebeskyttelsen Norge, Naturvernforbundet og NOAH på den ene siden, og Bondelaget og Norges Skogeierforbund på den andre.

I oktober bestemte nemndene at de sto fast på vedtaket, og klagen ble så sendt regjeringen for endelig behandling.

Like etter nyttår i år ble to ulver i Slettåsflokken skutt av lisensjegere. Det var da første gangen at en regjering tillot lisensjakt innenfor ulvesonen. Jaktvedtaket kom også den gangen kort tid før jul.

Mangen-flokken var foreslått skutt også i fjor, men jakta på både den og Hobøl ble stoppet av klima- og miljøministeren, noe som skapte store protester. Hobøl er ikke foreslått i år.

Ulvesonen dekker hele Østfold og Oslo, og deler av Akershus og Hedmark. Lisensjakta på ulv utenfor sonen begynte 1. desember.