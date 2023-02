Kvart år får Modalen kommune kring ni GWh straum for å vere vertskommune for vasskraft. Det er ni millionar kilowattimar, eller heilårsforbuket til 225 store einebustadar.

For fleire år sidan, vedtok kommunen at denne konsesjonskrafta ikkje skulle verte seld ut av kommunen. I staden skulle han verte nytta til å tilby innbyggjarane fastprisavtalar.

Konsekvensen er at Modalen har ei av dei lågaste straumprisane i landet. Innbyggjarane i kommunen betalar kring 24 øre per kilowattime straum, uansett vêr. Ordførar Kjetil Eikefet seier det gamle fastprisvedtaket står seg godt.

Meiner kommunale straumsubsidiar ikkje vil hjelpe regjeringa

Det gamle fastprisvedtaket har skjerma innbyggjarane frå dei kraftig auka prisane dei tre sørlegaste prisområda i Noreg har slite med det siste året. Det er likevel ikkje ei elegant løysing på problemet, synest ordføraren:

– Me har sjølvsagt eit ansvar for at innbyggjarar klarar seg, men samstundes skal me gje insentiv til å spare straum. Når systemet er slik som no, tek stat og kommune inn med eine handa og gjev attende med den andre. Det er ikkje berekraftig over tid.

Den billege konsesjonskrafta til forbrukarane har tilnærma fjerna behovet for straumpriskompensasjon frå regjeringa i kommunen. Modalen sin modell er likevel ikkje løysinga på problemet, meiner Eikefet:

– Kommunane har alltid eit ansvar for at innbyggjarane har det best mogleg. At kommunar subsidierer straumrekninga til innbyggjarar vil ikkje hjelpe regjeringa i deira arbeid med utfordringa.

Modalen er i stand til å selje konsesjonskrafta billeg fordi han over tid har hatt ein solid kommuneøkonomi. Per no ser lokalpolitikarane på konsesjonskrafta som ein økonomisk buffer, forklarer Eikefet.

Kjem kommunen i dårlege økonomiske tider, så er det å selje konsesjonskrafta til spotpris ein ny potensiell inntektskjelde. Om det skjer, vil ikkje lenger straumen vere på billegsal i kommunen.

– Stortinget og kraftselskapa har ansvaret

Ullensvang er ein annan kommune som har ein god del konsesjonskraft. 20 prosent av han vert seld til spotpris på straumbørsane, og dei sel 80 prosent på lengre kontraktar for at kommunen skal ha føreseielege inntekter.

Ordførar Roald A. Haug meiner kraftkommunane ikkje har nokon forplikting til å selje straumen billegare til innbyggjarane sine for å motverke konsekvensane av straumpriskrisa.

– Stortinget og kraftselskapa har stor del av ansvaret for den situasjonen landet er kome opp i. Staten har også store ekstrainntekter på ein straumpris vi aldri har ynskja. Difor er det heilt naturleg at staten og kraftselskapa også har det største ansvaret og tek dei største økonomiske forpliktingane.

Haug er klår i sin tale: Det er staten som har ansvar for å hjelpe innbyggarane med auka straumprisar. Trass i det, har kommunen teke nokre grep om krafta si for å hjelpe litt til der dei kan, sjølv om dei ikkje tilbyr billeg straum til innbyggjarane slik Modalen gjer.

I 2023 starta Ullensvang med fastpriskontaktar for næringslivet, med ein pris på 110 øre per kilowattime. Det som skil avtalen frå det kraftselskapa tilbyr, er at Ullensvang kommune ikkje krev av selskapa skal forplikte seg til ei sett mengde straumbruk. Dei treng berre betale for straumen dei bruker.

– På grunn av skattlegginga i dagens regelverk, vert salet veldig "dårleg butikk" for kommunen, forklarer Haug.

– Me tener veldig lite per kWt på å gjera det slik, men vi er så bekymra for næringslivet sine utfordringar at me gjorde det likevel. Så langt er det teikna kontraktar for kring åtte GWh.

Ullensvang har også nyleg vedteke å nytte kommunen sin eigne straum til kommunale bygg og anlegg, for å redusere kommunen sine straumutgifter.