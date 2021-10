Kongehuset får 24,6 millioner i «lønn» neste år

Den totale apanasjen for kongehuset var i år snaut 23,8 millioner kroner og økes i statsbudsjettet for 2022 til 24,6 millioner kroner.

Kongeparets apanasje er foreslått økt med rundt 470.000 kroner fra 13 millioner kroner i år, mens kronprinsparet får en økning på nesten 390.000.

Apanasjen skal dekke personlige utgifter for de kongelige, samt utgifter til drift, vedlikehold og utvikling av private eiendommer. For kronprinsparets del skal apanasjen også dekke utgifter til noen offisielle oppdrag.

Bevilgninger til driften av det kongelige hoff økes med 4,7 millioner kroner til drøyt 228 millioner for neste år.

Utgiftene til særskilte prosjekter er redusert betraktelig, med over 30 millioner, til 57 millioner kroner. Hovedårsaken er at sikringsprosjekter for de statlige og private kongelige eiendommene snart er i mål.

Når alle utgiftene tas med, er det satt av litt i underkant av 300 millioner kroner til kongehuset i forslaget til neste års statsbudsjett. Det er en nedgang på 7,9 prosent fra årets totalbudsjett.

