Kommunalministeren tildelt pris for EU-motstand

Det opplyser Senterpartiet til Nationen.

− Jeg takker Nei til EU og Senterpartiet som har gitt meg tillit til å fremme kampen for folkestyret, og den Danske folkebevegelsen mot EU for å tildele meg prisen, sier Sigbjørn Gjelsvik.

Den ferske kommunalministeren fra Sp har tidligere vært leder av Nei til EU fra 1999 til 2004.

− Vi vant kampen mot norsk EU-medlemskap, men kampen for folkestyret fortsetter. For folk og næringsliv over hele landet. Det har jeg med meg i jobben som kommunalminister hver dag, sier Gjelsvik.

Den internasjonale Træskoprisen blir utdelt av den danske folkebevegelsen mot EU. Prisen er tidligere delt ut til blant annet Anne Enger, Astrid Lindgren og det britiske folk ved Bill Cash.