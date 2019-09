Kommentator: – Ap og Høyre forsto ikke styrken i protestbevegelsene

Aalborg skriver i onsdagens Vårt Land at statsminister Erna Solberg (H) har skapt sinne blant mange klimavelgere. Heller ikke Ap-leder Jonas Gahr Støre tok tydelig nok side for klimavelgerne, mener hun.

Blant dem som opplever klimatrusselen som overhengende, fikk dette en enorm mobiliserende kraft, legger den politiske redaktøren til.

– Det mange har omtalt som et protestvalg, var i praksis et frustrasjonsvalg. Frustrasjon over å ikke nå fram med en dyp klimauro til politikerne som styrer landet, skriver Aalborg.

Hun omtaler det som en gåte at de store styringspartiene ikke forsto hvor de virkelig store og folkelige opprørene kom, både innen klima og distrikt.

I årets valg stakk Sp av med mange av distriktsvelgerne, spesielt i nord, mens MDG vant klimavelgerne. Styringspartiene Ap og Høyre har begge levert svake valgresultater.

– Kanskje handlet dette om at disse opprørene har levd lenge. Det er vanskelig å beregne når en ulmebrann tar skikkelig fyr, skriver Aalborg.

