Kolberg: SV må inn i regjeringen

Kolberg (72) sa tidligere denne uka at han ikke stiller til gjenvalg som fylkesleder i Buskerud og gir seg i politikken etter å ha vært politisk aktiv i 48 år. I den forbindelse sa han at han fremdeles vil ha meninger om politikk, men at han ikke ville sitte som noen sjuende far i huset, verken lokalt eller på nasjonalt plan.

I et intervju med NRK lørdag gir Kolberg, som i alle år har stått på venstresiden i Ap, likevel et klart råd til statsminister og partileder Jonas Gahr Støre.

Annonse

– Jeg mener at Arbeiderpartiet systematisk må tenke på, og arbeide for, at SV kommer inn i regjeringen. At når vi kommer fram til jul, altså om et snaut år, så må vi føle oss veldig trygge på at vi har en sentrum-venstreregjering og ikke en sentrum-regjering, for det tåler ikke Arbeiderpartiet. Det kommer vi ikke til å tåle, sier Kolberg.

Støre vil ikke kommentere det Kolberg sier til NRK.

– Jeg lærte det av Trygve Bratteli i kanskje i 1975 eller noe sånt. «Du må huske på det, unge mann», som han sa, «at du må alltid slåss mot høyresiden». Han la til «hver eneste dag», sier Kolberg til statskanalen.