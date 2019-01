Knallhard klimakrangel på bakrommet

Klima- og miljøpolitikken er ett av de vanskeligste områdene i regjeringsforhandlingene som nå pågår mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland.

Motpolene Venstre og Frp klarte å bli enige for ett år siden, men er nå under hardt press fra hver sin kant for å levere nye seirer i en flertallsplattform.

Venstre-leder Trine Skei Grande har slått fast at klimapolitikken i Jeløy-erklæringen er utdatert.

– Det betyr at vi må stramme til det grønne skatteskiftet. Det må bli mindre lønnsomt å bruke fossile ressurser og rimeligere å bruke de biologiske og fornybare ressursene, sier Venstres Ketil Kjenseth til NTB.

Skjerpet kuttmål

Kjenseth, som er leder av Stortingets energi- og miljøkomité, hadde med seg flere grønnfargede budskap da han besøkte forhandlingsdelegasjonene ved inngangen til helgen.

Ett Venstre-krav er å skjerpe 2030-målet for norske utslippskutt fra 40 til 55 prosent. Et annet er å innføre permanent vern mot petroleumsvirksomhet i sårbare områder i nord og fjerne leterefusjonsordningen for oljenæringen.

– Det er mulig å gjøre noe med leterefusjonsordningen og skattenivået. Det handler om størrelser på avskrivinger og motregning av nye gamle felt mot nye, sier Kjenseth.

– Alle alarmklokker viser at tiden er moden for å justere hastigheten på olje- og gassutvinningen.

Bio og elbiler

Venstre er også opptatt av økt satsing på bioenergi.

– Her står vi i en region som har flest bioenergianlegg i hele Norge og som har hatt en vekst i bruken av bioenergi på 100 prosent, tilsvarende resten av Norden og Europa. Det viser at det er mulig.

Kjenseth frykter ikke at elbilfordelene står for fall, selv om Fremskrittspartiet har raslet med sabelen. Men Venstre-toppen erkjenner samtidig at fordelene må justeres i takt med at bilparken legges om.

– Vi har tatt ned inntektene fra bilavgiftene betydelig de siste årene. Bil har vært dyrt i Norge lenge.

Skeptisk til mål

Også Fremskrittspartiets næringspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen besøkte regjeringsforhandlingene fredag. Han er skeptisk til Venstres klimahardkjør, som kravet om utslippskutt på 55 prosent.

– Jeg er litt skeptisk til å sette slike mål, fordi det da blir målet i seg selv som er viktig. For meg er det avgjørende at vi har en klima- og miljøpolitikk som fungerer og får utvikle seg. Jeg ser ikke helt poenget i å sette bastante mål, sier han til NTB.

– Dette er noe som kommer av seg selv, sier han.

Nei, nei og nei

Ørsal Johansen avviser også Venstres krav i oljepolitikken med å slå fast at han ikke vil røre dagens lover og regler.

– De økonomiske midlene som kommer fra olje- og gass kan være med på å utvikle alternative næringer. Norge og verden er ikke bare avhengig av produktene, men også av den kompetansen som er på området.

Frp-politikeren er også klar på at elbilfordelene før fases ut så fort som mulig.

– Hvorfor skal de ha fordeler? Jeg ser egentlig ingen grunn til det. Det begynner å bli mye elbiler, fordi det har vært billig.

(©NTB)