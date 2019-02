Klimaopprør ulmer i Senterpartiet

Kritikken rammer partileder Trygve Slagsvold Vedum, skriver Vårt Land, som tilføyer at det kan gå mot et oppgjør på partiets landsmøte 22. til 24. mars.

Avisens ringerunde viser at det i flere lag i partiet eksisterer bekymring for Sps klimaprofil. Sp har hatt eventyrlig vekst under Vedum, og Sentios februarmåling viser en oppslutning i befolkningen på 15 prosent. Men misnøyen sprer seg likevel både i stortingsgruppa, blant tillitsvalgte og i ungdomspartiet.

– Det er en del bekymringsmeldinger der ute på at miljøprofilen vår ikke er tydelig nok nå. For meg og mange andre er Sp et grønt parti. Den siden av politikken må komme klart fram, sier Sps parlamentariske nestleder Kjersti Toppe.

Sps nestleder Anne Beathe Tvinnereim ønsker debatten på landsmøtet velkommen.

– Det overrasker meg ikke fordi jeg har møtt et stort klimaengasjement i ulike fylkeslag over flere år. Vi er utålmodige etter å få ut våre klimagrep. Sp har en klimapolitikk som skal være effektiv og samtidig slå rettferdig ut når det gjelder ulike sosiale og geografiske grupper, sier hun.

