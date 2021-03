Klimakrasj på Stortinget

«Stakkars, stakkars sekretariatet.»

Det er en av beklagelsene NTB har hørt på Stortinget denne uka.

Søndag kveld gikk nemlig fristen ut for å sende inn merknader og forslag til energi- og miljøkomiteens innstilling om regjeringens klimamelding. Noen av partiene ventet helt til det siste før de sendte inn. Og stortingssekretariatet fikk en overveldende jobb da innspillene mandag skulle sys sammen til et samlet dokument. Resultatet ble en flere hundre sider lang «blekke».

SV alene spilte inn 241 vedtaksforslag. Senterpartiet leverte til slutt 66 forslag og rundt 40 sider tekst. I tillegg kom forslag fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og MDG.

Avgivelse torsdag

Torsdag klokka 11 samlet komiteen seg til et siste møte for å bla i innstillingen og forsøke å lande en konklusjon. Avgivelsen er ventet senere torsdag ettermiddag.

Men etter det NTB kjenner til, er det allerede mer eller mindre avklart hva utfallet blir. Mer enn 400 forslag ligger på bordet. Nesten alle faller.

Det eneste unntaket som var kjent torsdag formiddag, var tre forslag fra Frp som lå an til å få støtte fra Ap og Sp – og dermed flertall.

Dermed ligger klimameldingen an til å bli vedlagt protokollen uten vesentlige endringer.

Blir stående

Det offisielle budskapet fra regjeringspartiene har vært at de ønsker «så bred enighet som mulig» om klimameldingen, som er regjeringens plan for hvordan Norge skal nå klimamålene for 2030.

Men på bakrommet har budskapet vært annerledes. Etter det NTB forstår, har holdningen vært at det viktigste er å sikre at regjeringen ikke får noe flertall mot seg.

En stortingsmelding er nemlig bare et uttrykk for regjeringens politikk. Så lenge stortingsflertallet ikke aktivt vedtar noe annet, blir denne politikken stående.

MDG-leder Une Bastholm reagerer sterkt på regjeringens framgangsmåte i saken.

– Det er jo ikke verdig, gitt hvor viktig denne klimaplanen er for vårt svar på det alle kaller vår tids største utfordring, altså klimakrisen, sier Bastholm til NTB.

Hun mener utfallet kunne vært helt annerledes hvis regjeringspartiene hadde invitert til reelle forhandlinger.

Kort prosess med Frp

Etter at klimaplanen ble lagt fram i januar, bekreftet statsminister Erna Solberg (H) riktignok at regjeringen ville følge normal prosedyre og gå til Frp først.

Det ble også gjort. Men etter det NTB får opplyst, ble det med et kort digitalt møte der det ble konstatert at det ikke var grunnlag for videre forhandlinger.

Frp hadde da allerede vært ute i pressen med en kravliste som regjeringspartiene mente ville innebære en uakseptabel undergraving av planen.

Samtidig har diskusjonene gått på kryss og tvers i opposisjonen, og de rødgrønne vil etter alt å dømme samle seg om et stort antall forslag.

Men også på rødgrønn side har det vært betydelig splittelse.

CO2-avgift

Selve kjernen i klimaplanen er et forslag om å øke CO2-avgiften til 2.000 kroner per tonn innen 2030, mer enn en tredobling sammenlignet med dagens nivå på 590 kroner per tonn.

Både Frp og Sp har avvist en slik økning som helt uaktuell.

– Det er sjokkerende at regjeringen og flere av de andre opposisjonspartiene vil ramme industrien på denne måten, sier Frps energipolitiske talsperson Terje Halleland.

Partiene har også vært dypt splittet om hvordan den økte CO2-avgiften skal slå ut på bensin og diesel. Frp og Sp har gått inn for full kompensasjon gjennom kutt i andre drivstoffavgifter, slik at avgiftsøkningen ikke fører til noen økning i pumpeprisen. Ap har for sin del gått inn for å kompensere delvis slik at avgiftsøkningen bare får halv effekt.

Det lå torsdag ikke an til at noen endringsforslag i disse spørsmålene ville få flertall.

