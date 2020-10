Klimagrep splitter Sps programkomité

Det kommer fram i førsteutkastet til nytt partiprogram, som programkomiteens leder Marit Arnstad la fram torsdag.

Et flertall på sju i komiteen støtter et forslag om at «klimaavgifter i transportsektoren må innrettes på en slik måte at de gir effektive klimakutt samtidig som de ikke bidrar til økte sosiale og geografiske forskjeller».

Samtidig mener fire av programkomiteens medlemmer at «klimaomstilling i transportsektoren må bygge på prinsippet om at forurenser skal betale. Eventuelle endringer i CO2-avgiften må underbygge dette».

Også når det gjelder elbilfordelenes fremtid, er programkomiteen delt.

Seks av medlemmene støtter et forslag om å «endre elbilfordelene slik at staten kun gir mva-fritak opp til 600.000 per nyinnkjøpt elbil. Over dette beløpe betales full mva. Bruksfordelene reduseres gradvis».

Mindretallet på fem vil videreføre dagens kjøpsfordeler for elbiler «til de er konkurransedyktige på pris og rekkevidde i alle segmenter.» Bruksfordelene reduseres gradvis.

