Klart rødt flertall i Oppland KrF

Pendelen svinger dermed ørlite i Hareides favør. Av de 90 delegatene som nå er klare til landsmøtet, støtter 40 partilederens råd om å søke regjeringssamarbeid med Ap og Sp, mens 39 vil starte sonderinger med Solberg-regjeringen, eller forbli i opposisjon.

Et lite mindretall, ni delegater, går inn for å fortsette i opposisjon som i dag, mens to er usikre.

Spenningen stiger

Men fortsatt trenger Hareide 56 delegater på sin side for å sikre flertall for sin linje. Dermed stiger spenningen når store fylkeslag som Agder og Hordaland, som begge tradisjonelt er blå, skal velge sine delegater fredag og lørdag. De to fylkeslagene skal sende henholdsvis 18 og 14 representanter til landsmøtet.

I Hordaland forventer alle et blått flertall på årsmøtet, inkludert Hareide selv. Nå raser debatten i fylkeslaget om årsmøtet skal velge en «winner takes all»-løsning, slik Rogaland KrF gjorde, eller om valget av delegater skal gjenspeile fordelingen på årsmøtet.

Annonse

– Skal vi være «snille» tapere eller «slemme» vinnere? Jeg aksepterer ikke at det skal være moralsk galt å kjempe for sitt syn etter ordinære spilleregler, sier Torstein Mentzoni, lokallagsleder i Bergen Vest KrF, til Bergens Tidende.

– Det som skjer hvis vi er for snille med mindretallet, er at vi nuller ut fylkets vekt på landsmøtet, mener han.

80 prosent rødt

På tirsdagens fylkesårsmøte på Hafjell hotell i Øyer stemte 28 av de 35 stemmeberettigede i Oppland KrF, om lag 80 prosent, for å gå til venstre, mens sju stemte for å gå til høyre.

Oppland fulgte som ventet partiledelsens råd om å la sammensetningen av delegater speile stemningen på fylkesårsmøtet. Fire av de fem delegatene som ble valgt, er røde, mens en er blå. Det har lenge vært kjent at fylkesleder Toril Kristiansen, som også skal til landsmøtet på Gardermoen, støtter Hareide.

– Jeg synes at KrF skal forsøke å forhandle med Senterpartiet og Arbeiderpartiet for å få gjennomslag for vår politiske plattform. Vi er jo også i posisjon med Ap og Sp i fylkestinget, og de fleste jeg har snakket med i forkant av fylkesårsmøtet mener nok det samme, sa Kristiansen til NTB tidligere tirsdag.

De fem valgte delegatene er Kåre Simenstad fra høyresiden, og Jytte Sonne, Morten Halling, Marit Andrine Kraglund og Kjetil Weyde fra venstresiden.