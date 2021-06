Klart rødgrønt flertall på ny måling

Dagens regjeringspartier pluss Frp får 64 mandater på målingen, som er utført av Respons Analyse for VG mellom 9. juni og 14. juni.

Ap går kraftig fram og får 23,6 prosent. Sp går marginalt ned, men får fortsatt solide 18,2 prosent, noe som gir de to partiene 79 mandater. Med SV (8,2 prosent) har de 94 mandater.

Rødt er over sperregrensen og får 4,6 prosent. MDG havner under og får 3,7 prosent.

Også på NRKs nylige «supermåling» lå de rødgrønne svært godt an. Også der var Rødt over sperregrensa, mens MDG, KrF og Venstre lå under.

1.000 personer er intervjuet i forbindelse med målingen, som har en feilmargin på 2–3 prosentpoeng. Resultatene for alle partier er som følger:

Rødt 4,6 (+0,6), SV 8,2 (+0,2), Ap 23,6 (+2,1), Sp 18,2 (-0,1), MDG 3,7 (-0,5), KrF 3,3 (-0,8), V 2,8 (-0,8), H 21,4 (-0,6), Frp 10,5 (-0,3), andre 3,7 (+0,2).

(©NTB)