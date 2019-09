Klart for valgdrama

Det er flere saker som har prega årets valgkamp. Blant annet har tematikken rundt sentralisering vært mye diskutert. I Nationens artikkelserie kalt "den stille sentraliseringa", kan du lese mer om det.

Høyre kan miste ordfører

Høyre kan miste nær halvparten av sine ordførere i dagens valg, hvis Nationen og Klassekampens siste meningsmåling blir resultatet. Den siste målinga som kom lørdag får partiet en oppslutning på 19,5 prosent.

I dag har partiet 75 ordførere.

Sp kan velte flere Ap-bastioner

Av de 102 kommunene Senterpartiet har ordføreren i, er bare seks større enn 10.000 innbyggere. Etter valget kan det se ganske annerledes ut.

Målinger fra Levanger, en kommune med rundt 20.000 innbyggere i gamle Nord-Trøndelag, viser også et totalt skifte kan skje. Der Ap fikk 30 prosent oppslutning, ned 18 prosentpoeng fra forrige valg. Senterpartiet fikk 28 prosent, fram 11,6 fra sist valg.

Sp-nestleder Ola Borten Moe mener det er protest mot regjeringens politikk som gjør at Senterpartiet nå kjemper om mellomstore bykommuner.

– Dette handler om politikk, og at folk ser at sentraliseringbølgen som rir landet rammer dem på stedene de bor. Jeg tror det betyr at vår analyse oppleves som veldig mye mer relevant, sa han til avisa forrige uke.

Arbeiderpartiet går tilbake på flere meningsmålinger over hele landet, det til tross for at Ap-leder Jonas Gahr Støre har reist landet rundt.

Han har vært på 111 reiser. Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum har vært på 67 reiser.

Nord-Norge

I slutten av juli gikk Senterpartiet forbi Arbeiderpartiet på meningsmålinger for hele Nord-Norge samla. Da fikk de en oppslutning på 23,9 prosent for hele landsdelen. Nordland er det fylket de gjorde det best i Nordlys sin måling. der fikk de en oppslutning på 27,6 prosent, mens i Finnmark og Troms ligger det på henholdsvis 24,2 og 18,5 prosent. I samme måling fikk Arbeiderpartiet 22,5 prosent for hele Nord-Norge, noe som aldri har skjedd før.

– Jeg tror at vi gjør det bra i nord fordi vi er den viktigste motmakta til dagens regjering. Vi er det tydeligste partiet mot sentralisering og Nord-Norge kjenner sentraliseringa mest på kroppen.

Det sa stortingsrepresentant for Senterpartiet Sandra Borch, til Nationen i sommer.

Også SV har hatt gode målinger i nord. I de samme målingene gjort i juli fikk partiet 9,5 prosent oppslutning i de tre nordligste fylkene til sammen.

– Jeg har sjeldent opplevd et så sterkt engasjement som nå. Innbyggerne ser at fisken forsvinner ut av landsdelen og går i henda på noen få redere, de ser at infrastrukturen rustes opp andre steder mens det i nord forvitrer, og man ser hvordan velferden sentraliseres.

Det sa Torgeir Knag Fylkesnes til Nationen i juli.

MDG er større enn Frp like før valget

Klimastreikende ungdom og for eller mot bompenger har også prega årets lokalvalg. Resultatet av det kan vi kanskje se konturene av i rekordmålingen til Miljøpartiet De Grønne.

På den siste målinga gjort av Norfakta for Nationen og Klassekampen har MDG en oppslutning på 8,5 prosent. Hvis målingene slår til, får partiet flere hundre nye folkevalgte.

– Natur- og klima-krisen har kommet mye tettere på nordmenn. Det er jo i tråd med en europeisk utvikling, hvor vi som alltid setter klima høyest går fram. Jeg tror den viktigste årsaken er at vi svarer på en reell og veldig stor bekymring mange har, sa MDG-talsperson Une Bastholm til Nationen lørdag.

Sp kan få 1000 flere lokalpolitikere

En gjennomgang av nettstedet Pollofpolls.no sine meningsmålinger viser at Sp kan få nær 900 flere folkevalgte. Mens Ap kan miste omtrent 800 folkevalgte.

Pollofpolls samler alle landets meningsmålinger, og dette var tall basert på målinger gjort i august.

I 2015 fikk Ap totalt 3460 representanter i kommunene, mens Senterpartiet fikk 1774. På snittet av målingene i uke 34 ligger Sp an til 2658 folkevalgte i kommunene, mens Ap styrer mot 2636. Dermed er Senterpartiet størst. Høyre på tredjeplass styrer mot 1774.