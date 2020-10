Kjemper om plasser på Stortinget

Carl I. Hagen vant kampvoteringen om 1.-plassen på Oppland Frps stortingsvalgsliste søndag ettermiddag.

Han var innstilt på førsteplass på listen, men ble utfordret av Wenche Haug Almestrand fra Lillehammer på det ekstraordinære årsmøtet på Lillehammer søndag, melder VG.

Hagen fikk 16 stemmer og Almestrand 12 stemmer. Morten Ørsal Johansen har vært Oppland Frps representant på Stortinget siden 2009, men tok ikke gjenvalg i år.

Distriktsminister på topp

Distriktsminister Linda Hofstad Helleland er innstilt som listetopp for Høyre i Sør-Trøndelag valgdistrikt. Videre på lista følger Mari Holm Lønseth og nåværende landbrukspolitisk talsperson i Høyre, Guro Angell Gimse.

– Nå skal vi bruke det neste året på å sikre en historisk valgseier slik at Erna kan gå inn i en tredje valgperiode og lede landet trygt gjennom og ut av koronakrisen, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, ifølge NTB.

I Nord-Trøndelag topper Elin Agdestein for Høyre. Frode Revhaug og Anna Holan Almli følger på plassene bak.

Ine Eriksen Søreide og Nikolai Astrup fikk flest stemmer da nominasjonskomiteen i Oslo Høyre gjennomførte en rådgivende uravstemning blant alle sine medlemmer.

Mathilde Tybring-Gjedde, Heidi Nordby Lunde, Stefan Heggelund, Eirik Lae Solberg og Michael Tetzschner kom på de neste plassene.

Raja på topp fra Halden til Hemsedal

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja fikk topplassen på Venstres stortingsvalglister i Østfold, Akershus og Buskerud.

Partiet er det første og eneste med felles liste for alle valgkretsene i fylket.

– Jeg er utrolig takknemlig for å være toppkandidat for hele Viken. Vår region har en rekke felles utfordringer særlig innen samferdsel som det er viktig å stå sammen om, sier Raja i en pressemelding.

Solveig Schytz, Maren Hersleth Holsen og Timo Nikolaisen følger videre på listene.

Usikker framtid for Ropstad

KrF-leder Kjell-Ingolf Ropstad topper listene både i Vest-Agder og Aust-Agder valgdistrikt, men I Fædrelandsvennens Agder-gallup rapper Sp mandatet som ble ansett som garantert sikkert for Ropstad dersom KrF skulle ryke under sperregrensen.

I Senterpartiet har mange av deres nåværende stortingsrepresentanter takket ja til nye år. En av dem som ikke kom inn på Stortinget ved forrige valg, er avtroppende leder i Nei til EU, Kathrine Kleveland.

I 2017 var hun 45 stemmer unna å komme inn på Stortinget. Nå forsøker hun igjen og topper lista for Vestfold Senterparti.

Det er også tidligere kjent at sjokkovergangen til Jan Bøhler fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet, gir Sp er erfaren listetopp i hovedstaden.

Rasmus Hansson trakk seg

I Miljøpartiet de Grønne så har de mål om å øke stortingsgruppa fra den ene representanten de nå har. Une Bastholm har de siste årene representert Oslo MDG på Stortinget. Nå topper hun lista i Akershus.

Ifølge NTB er det Lan Marie Berg som er innstilt som førstekandidat til Stortinget fra Oslo MDG.

Rasmus Hansson har i løpet av helgen trukket seg fra nominasjonsprosessen i Oslo MDG og overlater dermed andreplassen til Hulda Holtvedt. Nominasjonskomiteen hadde pekt på begge som mulige kandidater til andreplassen.

– Jeg sa fra til nominasjonskomiteen at min forutsetning var et klart mandat og innstilling til andreplass. Ikke fordi jeg er blitt enda høyere på pæra enn før, men fordi jeg trenger å vite at partiet virkelig vil ha meg hvis jeg skal satse så mye som valgkamp og stortingsplass krever, skrev Hansson på Facebook lørdag.

MDGs landbrukspolitiske talsperson, Harald Moskvil topper lista for partiet i Vestfold.

Eide kan miste plassen

SVs nestleder og landbrukspolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes er innstilt som førstekandidat for Troms SV til neste års stortingsvalg. Katrine Boel Gregussen fra Finnsnes er innstilt som nummer to på lista.

Det er også tidligere kjent at Ap-veteran Espen Barth Eide kan miste en sikker plass på Stortinget. Det skrev NTB tidligere i oktober.