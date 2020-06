Kan bli fleire Vestlandsmenn på Stortinget frå 2021

Tidlegare i år vedtok Stortinget at stortingsvalet i 2021 skal skje med dei gamle valdistrikta. Det betyr at det nye fylket Vestland med gamle Hordaland og gamle Sogn og Fjordane fylke blir to valdistrikt.

Kvinner ut i Sogn og Fjordane

Av dei fire stortingsrepresentantane som i dag sit på Stortinget for Sogn og Fjordane er tre kvinner. Liv Signe Navarsete (Sp), Frida Melvær (H) og Ingrid Heggø (Ap). Alle tre har sagt at dei ikkje tek attval til Stortinget og det opnar for nye listetoppar i det gamle fylket.

Erling Sande, ein av direktørane i Sogn og Fjordane Energi, er ein av kandidatane til å fylle listetopplassen etter Navarsete på nominasjonslista til Sp, skriv Bergens Tidende (BT).

Les også: Vil ha fire nye år på Stortinget

Annonse

Også topplisteplassen til Heggø på Ap-lista kan bli kapra av ein mann. Her har namn som Hilmar Høl, Stig Ove Ølmheim, Torbjørn Vereide og Kristin Maurstad blitt trekt fram som aktuelle kandidatar.

Av dei ti som stod på lista for Sogn og Fjordane Høgre i 2017 har berre tre stilt seg til disposisjon til å stå på lista i 2021. Dei tre er Sven Flo frå Stryn, Anne Lilleaasen frå Sunnfjord og Lise-May Sæle frå Sogndal, ifølgje Firda.

Mange hordalendingar held fram

Av dei 16 stortingsrepresentantane frå Hordaland har berre tre meld at dei ikkje tek attval til Stortinget i 2021. To av dei er Ap-politikarane Magne Rommetveit og Jette Christensen, som høvesvis var nummer ein og to på lista til Hordaland Ap i 2017.

I dag er det fire Ap-representantar frå Hordaland på Stortinget. Ruth Grung og Eigil Knutsen ønskjer seg fire nye år på hordalandsbenken og det er difor ei moglegheit for at dei rykker opp til første- og andreplass på nominasjonslista.

Også andre namn har blitt nemnt som moglege kandidatar til å fylle listetoppen til Ap. Mellom anna vil Hordaland AUF ha Bergensordførar Marte Mjøs Persen som listetopp.

Også listetoppen til Hordaland KrF i 2017, tidlegare KrF-leiar Knut Arild Hareide har gitt beskjed om at han ikkje ønskjer attval i 2021. Dag Inge Ulstein og Rebekka Ljosland har blitt trekt fram som moglege kandidatar til førsteplassen på KrF-lista.