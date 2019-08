Kallmyr vil justere nærpolitireformen

I en opphetet debatt om nærpolitireformen på Arendalsuka onsdag sa Kallmyr også at i 2021, når reformen etter planen skal være sluttført, skal målet om to politifolk per 1.000 innbyggere være innfridd.

– Det garanterer jeg, sa justisministeren.

Bli kvitt tidstyver

Evalueringen vil komme i form av en melding til Stortinget i løpet av høsten, opplyser Kallmyr til NTB. Den vil blant annet se på hvordan man kan få flere politifolk ut i gatene, og hvordan man kan bli kvitt tidstyver som kjøring av psykiatriske pasienter.

Samtidig er sluttføringen av reformen blitt utsatt med ett år.

– Vi er ikke i mål, det kommer til å bli justeringer, sier Kallmyr.

Politiet sliter også med at bemanningen forsvinner til operativ tjeneste. Det er der de fleste vil være. Dermed forsvinner erfarne politifolk fra etterforskningsjobben.

– Vi skal løfte etterforskernes status. Men hvordan det skal skje, må jeg komme tilbake til i meldingen, sier Kallmyr.

Ut mot Ap

I debatten i Arendal deltok også politidirektør Benedicte Bjørnland, som i VG onsdag gikk hardt ut mot Arbeiderpartiet som har trukket sin støtte til reformen. Bjørnland peker blant annet på at Ap ikke konsulterte med Politidirektoratet om saken før de trakk støtten.

Etter oppslaget i VG har Arbeiderpartiet imidlertid tatt kontakt, opplyser Bjørnland til NTB.

– Det blir nok et møte, sier hun.

Bjørnland peker på at kriminalitetsbildet har endret seg dramatisk de siste årene, «fra gata til data», som hun sier. Men også hun mener det er behov for å sette en fot i bakken og justere kursen på reformen.

– Vi må foreta en vurdering av hva som er det mest kritiske. Men vi er avhengig av å få politikerne med oss, sier politidirektøren – som samtidig advarer mot å gi politiet flere nye mål og utviklingsområder.

– Vi har allerede 25 ulike prosjekter. Det er for mye, slår hun fast.

Ber om tålmodighet

Samtidig ber hun om større tålmodighet rundt gjennomføringen av reformen.

– Det er for tidlig å realisere gevinstene. Dette kommer til å ta tid. Men det er ikke til å komme fra at vi er i en motbakke, sier hun.

Leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund har lenge vært en hard kritiker av nærpolitireformen. Men han er villig til å gi den mer tid dersom to krav innfris:

– Vi må få på plass et etterforskningsløft og dreie mer av ressursene ut til distriktene, sier han.

Ifølge Bolstad mangler det 345 politifolk for å oppnå målet i nærpolitireformen. De nye stillingene som er opprettet de siste årene, har stort sett gått til Politidirektoratet og administrasjon, sier han.

Innsatsleder fikk nok

I Arendal fortalte innsatsleder Arne Guddal fra Sørøst politidistrikt om hvorfor han nå tar permisjon fra jobben etter 29 år i politiet. Reformen har blitt en tragedie på grunn av underfinansiering, mener han.

– Intensjonen i reformen er veldig bra. Men den har blitt en sparereform. Vi har blitt færre i operativ tjeneste, med for mange oppgaver. Situasjonen er både demoraliserende og frustrerende, og jeg har opplevd at folk gråter på jobb, fortalte Guddal.

– Folk forteller at de har sluttet å ringe politiet, fordi de ikke kommer igjennom. Det gjør noe med tilliten, sa han.