Kallmyr utsetter løypemelding om politireformen

– Selvfølgelig er det litt kjedelig at meldingen blir utsatt til over jul, men det er for meg ingen dramatikk i dette, sier Kallmyr til NTB.

Evalueringen vil blant annet se på hvordan man kan få flere politifolk ut i gatene, og hvordan man kan bli kvitt tidstyver. Samtidig var det allerede i august klart at sluttføringen av politireformen blir utsatt med ett år.

– 2019 er et år hvor det har skjedd mye i norsk politi. Litt av formålet med meldingen er å gi Stortinget en god situasjonsbeskrivelse av nåsituasjonen i politiet. Det har vært utfordrende, da det har skjedd mye utvikling den siste tiden, sier Kallmyr.

– Det viktigste med stortingsmeldingen er at kvaliteten i meldingen blir høy, og at Stortinget får et korrekt bilde det kan legge videre føringer basert på, mener han.

Krav til responstid, færre politidistrikter og tjenestesteder, nytt IKT-system og nytt beredskapssenter er sentrale elementer i politireformen. Målet er et styrket og mer nærværende politi og bedre beredskap.