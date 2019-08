Jonas Gahr Støre setter inn støtet mot Sp-dominans

Tirsdag besøker Støre Mo i Rana, hvor Ap-ordfører Geir Waage styrer. Han sier Ap må jobbe enda hardere for å kapre velgere som er frustrerte over regjeringens sentraliseringsiver, men ofte havner hos Sp og ikke Ap.

– Én ting er å være mot sentraliseringen. Men vi må også lansere gode løsninger. Vi må stå på enda mer for å få presentert vår politikk, sier Waage.

I Rana kommune går Sp mot Støres anmodning om å velge rødgrønt lokalt – der går partiet til valg på samarbeid med Venstre, KrF, Rødt og Frp.

Støre besøker tirsdag Rana og Vefsn, to kommuner hvor industri historisk sett har sørget for at Ap har stått og står svært sterkt.

Men i Nord-Norge totalt sett går ikke meningsmålingene Aps vei. Flere målinger har vist et Sp som er større enn Ap i landsdelen.

«Redsel for forandring»

Ordfører Jann-Arne Løvdahl har styrt Vefsn kommune sammen med Sp i snart to tiår. Han mener Sp til tider fører en «forholdsvis enkel» politikk og frir til folks redsel for forandring.

– Men alt kan ikke være slik som i dag for all fremtid, sier Ap-veteranen i Mosjøen før Støre-besøket.

Løvdahl trekker fram to eksempler. Med 400 færre skoleelever enn i 2001, da han inntok ordførerstolen, er det behov for færre skoler. Sp stritter imot.

Samtidig er Sp mot vindkraftutbygging i Vefsn, til tross for at den lokale industrikjempen Alcoa Mosjøen er avhengig av billig og tilgjengelig kraft.

– Sp har mange nei-avstemninger, men kommer ikke med nye forslag, sier Løvdahl.

Oppgjør med sentralisering

Annonse

Ordføreren mener tillit hos folket og sikker kommuneøkonomi er viktig for et godt Ap-valg. Han er ikke med på at partiet er blitt for bysentrert.

– Vi har fått en nestleder fra Lurøy. Det blir ikke mer perifert enn det, sier han, med henvisning til Ap-nestleder Bjørnar Skjæran.

Støre vil under rundreisen ta et oppgjør med regjeringens sentraliseringspolitikk på Helgeland. Han vil peke på endringer og reformer regjeringen har satt i verk som Ap er uenig i, og hvor partiet står som en klar motsats mot regjeringen.

For Støre blir det sentralt å vise fram at det ikke bare er Sp som er mot regjeringens sentralisering.

Problemsaker

Listen over saker som har svekket oppslutningen om både regjeringspartiene og Ap i Nord-Norge er lang.

Sammenslåingen av Troms og Finnmark til ett fylke fra neste år, er den kanskje viktigste enkeltsaken. Forsvarsforliket og beslutningen i 2016 om å legge ned Andøya flystasjon, førte til eksplosiv Sp-vekst i regionen.

Samtidig har politireformen skapt stor misnøye nord i landet.

– Reformen har vært en nedtur for Vefsn og Mosjøen. Det viktige er at folk følger trygghet, men jeg tror mange føler at den er svekket etter reformen, sier Løvdahl, som selv har en fortid i politiet.

Ap var i 2015 med på reformen, men sist uke anklaget Støre regjeringen for å ha sviktet i gjennomføringen av den. Han slo derfor fast at Ap ikke lenger ville støtte den. Sp har imidlertid hele veien vært mot reformen.

På toppen av det hele har strid om fødetilbud og utdanningstilbud i henholdsvis Sandnessjøen og Nesna skapt lokal misnøye som først og fremst har gagnet Sp.

Etter besøk på indre og ytre Helgeland tirsdag, fortsetter Støre sin reise nordover onsdag. Torsdag er det duket for duell med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum på et folkemøte i Lofoten.