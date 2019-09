Jensen ut mot Vedum: – Du er ikke ærlig med velgerne

– Du later som Senterpartiet ikke har en politisk historie. Sannheten er at sist du satt i regjering ble det færre gårdsbruk, færre grendeskoler, flere flyttet til de store byene og du innførte eiendomsskatt, sa Siv Jensen under partilederdebatten.

Hun minnet Vedum på at Senterpartiet la ned fødetilbudet på Rjukan, i Steigen, i Orkal, Nordfjord, Valdres og Lærdal da han satt i regjering og hevdet videre at Vedum ikke er ærlig når han prater med velgerne.

– Du må ikke reise rundt og late som om du ikke sentraliserer. Du sentraliserte med begge hendene, sa Jensen.

Vedum svarte med at regjeringsreformen har lagt ned sykepleierutdanningen og lærerutdanningen på Nesna.

– Retorikken deres om nærhet har folk gjennomskuet. Folk har sett at det har blitt mer byråkratisering, mer sentralisering og derfor er det opprør, sa Vedum.

(©NTB)